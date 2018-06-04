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Для латвийцев Турция все еще остается любимым курортом. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал глава туроператора Tez Tour Latvia Константин Пальгов.

«Молодежь не убедить. Понятно, что она ориентирована на самостоятельные путевки - в Париж или Лондон. Они не прибегают к услугам туроператоров, доказывая самим себе и окружающим свою самостоятельность. И это примерно половина всех туристов из Латвии. Достаточно большое число. Успех мобильных приложений Airbnb или Skyscanner это подтверждают», - пояснил Пальгов.

Он добавил, что отдых через туристические фирмы чаще всего выбирают именно семьи.

«Массовые курорты невозможны без туристических гигантов. Цены, которые даются огромным компаниям, никогда не появятся в интернете. По воскресеньям, в самый пик сезона, у нас по три рейса на день в Турцию. Из Риги такого трафика как в Анталью, нет даже в Берлин или Париж. И это не мы навязываем такие предложения. Люди сами с удовольствием выбирают Турцию. Ведь ни одна страна не может подойти к такому уровню услуг, который есть в Анталье. По словам стюардесс, это самые сложные рейсы. На борту всегда очень много детей», - сказал Пальгов.

Он отметил, что в основном люди летят в Турцию ради четырех вещей: «все включено», простая языковая среда, отсутствие визовых формальностей и шикарное море.

Фото: pixabay.com