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Председатель правления Латвийского телевидения (LTV) Иварс Белте считает свою зарплату, размер которой в 2017 году достиг 74 000 евро, адекватной. Об этом он рассказал в эфире радио Baltkom.

Как сообщалось ранее, несмотря на резкий рост доходов Белте в 2016 году, LTV под его руководством закончило 2015 год с убытками в размере 1,19 млн евро. Однако, по словам Белте, его доходы не зависят от того, насколько успешным был год.

"Размер моей зарплаты не зависит от успешности года. Зависят премиальные. Если я выполнил то, что от меня требовалось, тогда я получаю премию. Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP), который назначает мне зарплату, ориентируется на правила Кабинета министров. В свою очередь, Кабинет министров ориентируется на специальный документ, в котором обозначено, сколько должны зарабатывать руководители компаний самых разных размеров. NEPLP может меня уволить в любой момент. Но, видимо, я справляюсь со своими обязанностями и считаю свою зарплату адекватной", - рассказал Белте.

Он подчеркнул, что Латвийское телевидение (LTV) заканчивает год с убытками не из-за плохой работы, а из-за списания стоимости лицензий.

"Все зависит от конкретного года. Есть такие года, когда мы должны списывать финансовые лицензии, и с этим бороться невозможно. Только в этом году мы показывали чемпионат мира по хоккею, Олимпийские игры, а впереди еще и Чемпионат мира по футболу. Все трансляции стоят больших денег. И все это мы потом списываем, не храним на складе", - пояснил Белте.

В свою очередь, прошлый, 2017 год LTV не планировало закончить с убытками, однако, к сожалению, вышло именно так.

"Не планировали, но закончили. На это повлияли изменения в законодательстве - изменения в налоговой системе. Должны были закончить с минимальной прибылью. С большой прибылью мы работать не можем, так как должны возвращать средства государству", - отметил Белте.

Напомним, как уже писал Mixnews, Государственный контроль заявил, что Национальный совет электронных СМИ нецелесообразно и неэффективно планирует и тратит бюджетное финансирование.

Например, в прошлом году NEPLP получил из госбюджета дополнительно 130 тыс. евро на одноразовый проект по созданию мультимедийной платформы современной латышской музыки, который не был реализован, так как заявку подал один претендент, который позже от проекта отказался.