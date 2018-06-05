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В понедельник в соцетях начали распространять и комментировать видео одного из пользователей, который стал свидетелем полового акта между двумя мужчинами на площади у Origo.

Как радио Baltkom рассказала представитель Государственной полиции Элина Спрудзане, случай произошел 3 июня.

"В воскресенье вечером, около 23.00, патрульные правоохранительных органов задержали двух мужчин на Привокзальной площади. Оба были доставлены в отделение полиции. Один их них оказался иностранцем, на него составлен административный протокол за мелкое хулиганство, выписан штраф в размере 70 евро. Второй мужчина — житель Латвии. Решение о его наказание еще не принято", - рассказала она.

Между тем мнения пользователей соцсетей разделились — одни просто считают это омерзительным, а другие говорят, что такие видео не стоит выкладывать на общее обозрение, так как к соцсетям имеют доступ и несовершеннолетние.

ВНИМАНИЕ! Персон младше 18 лет, слабонервных и впечатлительных просим воздержаться от просмотра данного видео.

Фото из Flickr/Valsts policija