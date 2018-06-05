Любовь нечаянно нагрянет: двое мужчин задержаны за секс на Привокзальной площади (18+) (91)

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Эксклюзив | 5 июня 2018 года, 13:30

В понедельник в соцетях начали распространять и комментировать видео одного из пользователей, который стал свидетелем полового акта между двумя мужчинами на площади у Origo.

Как радио Baltkom рассказала представитель Государственной полиции Элина Спрудзане, случай произошел 3 июня.

"В воскресенье вечером, около 23.00, патрульные правоохранительных органов задержали двух мужчин на Привокзальной площади. Оба были доставлены в отделение полиции. Один их них оказался иностранцем, на него составлен административный протокол за мелкое хулиганство, выписан штраф в размере 70 евро. Второй мужчина — житель Латвии. Решение о его наказание еще не принято", - рассказала она.

Между тем мнения пользователей соцсетей разделились — одни просто считают это омерзительным, а другие говорят, что такие видео не стоит выкладывать на общее обозрение, так как к соцсетям имеют доступ и несовершеннолетние.

ВНИМАНИЕ! Персон младше 18 лет, слабонервных и впечатлительных просим воздержаться от просмотра данного видео.

Фото из Flickr/Valsts policija

Комментарии 91
14422 часа назад
Может это была встреча дипломатов из латвийского МИДа, которые встречали своих западных коллег? Сорвали встречу на высшем уровне. Не видать теперь кредитов. Надо латпатриота отправить спасать положение
2
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Светлана2 часа назад
А вот и оно - дно!
За мелкое хулиганство оштрафовали - это понятно.
А за большой позор моей страны - кто заплатит?
Диевс, отвернись от Латвии, - стыдно!
2
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Патриотс2 часа назад
Лудзу кунги мес юс гайдам.
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