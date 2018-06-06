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Дальнейшая судьба Русского вещания LTV7 решится после 18 июня, когда концепция его развития будет подана в Национальный совет по электронным СМИ, рассказал в эфире радио Baltkom председатель правления Латвийского телевидения Ивар Белте. По его словам, речь идет о переходе на интернет-платформу.

Это может повысить популярность русского вещания, считает Белте.

“Надо убрать продукцию русского вещания с 7-го канала [LTV7], это латышский канал, и это мешает работать. Второе – интернет сегодня предлагает множество позитивных возможностей, которые мы не используем. Третье – мы должны представлять больше журналистики, чем сейчас,” - сказал глава Латвийского телевидения.

Белте предположил, что большая часть вещания уйдет в интернет, однако пока воздержался от прогнозов, какая именно, и на какой платформе будет осуществляться трансляция.

“Открытый вопрос – все ли уйдет, или останутся короткие новости. Думаю, что какие-то передачи могли бы быть и на кабельном ТВ, и так далее. [...] Речь идет об интернет-платформе. Будет ли это на базе Lsm.lv, или это будет в риплее, это вопрос, который мы еще будем решать”, - сообщил Белте.

По его заверениям, сокращений персонала в связи с изменением формата не предвидится.

“Никто уволен не будет, может, будет что-то добавляться, но это уже от бюджета зависит. Но никого увольнять мы не планировали”, - заверил он.

Белте рассчитывает, что новый формат Русского вещания может заработать в следующем году, в этом году вряд ли удастся успеть его сменить.

“Если успеем, я был бы рад. Но это связано с инвестициями, техникой, мне все-таки кажется, что мы не успеем, что это все-таки следующий год”, - считает глава правления LTV. - 18 июня мы должны сдать в Совет концепцию нашего видения, над концепцией работает и Латвийское радио 4. Думаю, что там будут какие-то предложения или варианты по совместному действию. Мы сейчас должны больше уходить в журналистику, аналитическую журналистику. Будем пробовать использовать синергию с другими редакциями. Вот мой план”.