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Известие о том, что евродепутат Артис Пабрикс решил покинуть "Единство", чтобы на выборах в Сейм баллотироваться от объединения "Развитию/За!", бурно обсуждают в соцсети Twitter. Пользователи не стесняются в выражениях, называя политика лицемером, крысой, бегущей с тонущего корабля и "политической проституткой".

"Кто тут лицемерный и популист? Декабрь 2017 года. "Я вам честно скажу, я из "Единства" не уйду, так как это моя партия",- написал Артус Кайминьш, напомнивший о высказывании Пабрикса полугодовой давности, когда тот в телеинтервью утверждал, что никогда не уйдет из "Единства".

Kurš te ir liekulis un populists? 2017. gada decembris. “Es Jums godīgi pateikšu, es no Vienotības prom neiešu, jo tā ir mana partija” @RIGATV24 pic.twitter.com/8BN2gUf3Rs — Artuss Kaimins (@artuss) 5 июня 2018 г.

"Ну что, он лишь доказал, что ни одному его слову верить нельзя, кинут", - написал Нормундс К.

"Сенсация! Сенсация! Сенсация! Впервые в Латвии "крыса бежит с тонущего корабля" и селится на лодке, которая никогда не сойдет со стапелей и не покинет док. Сенсация!", - сказано в сообщении VTT News.

Sensācija! Sensācija! Sensācija! Pirmo reizi Latvijas vēsturē žurka pamet grimstošu kuģi un apmetas uz cauras liellaivas, kura nekad nenoies no stāpeļa! Sensācija! https://t.co/VGWmhQf6Cu — VTT News (@VTTNews) 3 июня 2018 г.

"Какой был слоган партии? За новую политику? Но как могут делать новую политику со старыми буками: Пуце, Яунупсом, Пабриксом и другими???", - пишет Байдукане.

"Думаешь этим они гордятся? Пабрикс с 1998 по 2007 год в Народной партии, с 2008 по 2011 год в партии Штокенберга, с 2011 по 2018 года в "Единстве", теперь в объединении "Развитию/За!"", - пишет пользователь под ником "Баскетбольный агент".

На что ему отвечают, что Пабрикс является "служебным мальчиком", таких еще называют "политическими проститутками".

Евродепутат Артис Пабрикс решил покинуть партию "Единство", чтобы присоединиться к объединению "Развитию/За!" и стартовать на выборах в 13 Сейм.

Напоследок Пабрикс обвинил бывших товарищей по партии в мелочности и интриганстве, а они его - в использовании грязных денег.

"Единство" ответило на уход Пабрикса сообщением для СМИ, озаглавленным "В латвийской политике должно закончиться время искателей собственной выгоды".