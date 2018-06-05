Эксклюзив |

На предстоящих осенью выборах Сейма Союз "зеленых" и крестьян и "Согласие" соберут достаточное количество голосов, чтобы создать коалицию, считает политолог, ассоциированный профессор Латвийского университета Ояр Скудра. Об этом он рассказал радио Baltkom.

"Результаты последних опросов говорят, что они получают 57% всех голосов. Это абсолютное большинство. А это призыв "Согласия" к Вейонису предоставить первую руку по составлению правительства своему премьеру. Понятно, что Лембергс и другие политики СЗК выступают "за" такое правительство. Несмотря на протесты Бригманиса. В пользу этого сценария говорит и то, что, согласно опросам, в Сейме будет шесть фракций. Чтобы создать коалицию нужно будет объединение четырех партий — это очень уж пестрое правительство. Будет ли оно дееспособно? Тут есть много сомнений. Пока все тенденции говорят в пользу того, что у "Согласия" и СЗК хватит для этого голосов", - сказал он.

По словам профессора, переговоры о таком правительстве могу состояться при условии улучшения отношений России и Запада.

"Это зависит от внешнеполитических событий. Если "Согласие" сможет снять тень Москвы, то переговоры о такой коалиции могут состояться. В закулисье они уже происходят. А официальные уже зависят от отношений России, США и ЕС", - cказал он.

Напомним, руководитель исследовательского центра Certus, бывший министр Вячеслав Домбровский выдвинут как возможный кандидат на должность премьер-министра от партии "Согласие", сообщил руководитель партии Нил Ушаков. Окончательное решение еще должна принять дума партии.