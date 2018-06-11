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Активность политиков нацблока в предвыборный период не осталась незамеченной пользователями соцсетей Twitter или Facebook, часто комментаторы высмеивают очередную инициативу VL-TB/LNNK или самих политиков.

За политиков Нацобъединения попытался вступиться латвийский журналист Иво Лейтенс. По его мнению, люди смеются не над политической ориентацией, а над содержанием.

"Есть такие люди, которые ошибочно полагают, что над ними смеются, так как они националисты, а не просто потому, что они говорят глупости", - написал Лейтанс в Twitter.

Ir tādi cilvēki, kuri maldīgi uzskata, ka par viņiem smejas, jo viņi ir nacionālisti, nevis vienkārši tāpēc, ka sarunājuši glupības. — Ivo Leitāns (@ivchix) June 5, 2018

Пользователи Twitter не все согласились с данным утверждением.

"Ну,ну... знаешь ли... Над ними смеются также потому, что они националисты. Да, они дураки, но и национализм смешон", - написал пользователь под ником Chai.

"Национализм не смешон, он мешает, поэтому с ним борются", - ответил Chiulju Pussala.

"А им это не кажется смешным", - пишет Эдгар Купчс.

"А не происходит ли так: они говорят глупости, так как являются националистами?", - написал Янис К.

Напомним, недавно Латвийский сегмент Twitter высмеял слова депутата Сейма от Нацобъединения "Visu Latvijai!"-TB/LNNK Яниса Домбравы о том, что в Латвию едет большое количество молодых людей из третьих стран с высоким уровнем терроризма, они будут учиться в Латвии, а работать в "кебабных".

По словам политика, число студентов из третьих стран в Латвии необходимо ограничить, так как они приезжают сюда не учиться, а работать в кебабницах.

Многие пользователи соцсети на это отреагировали просто: "Пойду, куплю кебаб, что-то давненько его не ел".