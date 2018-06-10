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Латвийская немноголюдность – экзотика для жителей мегаполисов, которую можно успешно продавать. Об этом в эфире радио Baltkom заявил глава туроператора Tez Tour Latvia Константин Пальгов.

«Накануне у нас в гостях была одна делегация из Китая. Нам было интересно узнать, как они оценивают страну, про которую ничего не читали, которую в глаза не видели. Они пребывали в восторге! Не дай бог, Рига превратится в Прагу по числу туристов, где просто невозможно найти себе место из-за толпы. Теряется атмосфера. В Латвии можно раствориться в тишине. И это можно хорошо продавать! В Китае на центральной улице тебя затолкают со всех сторон. Это обычная история, потому что они плотно живут и хорошо знают, что такое квадратный сантиметр», - пояснил Пальгов.

Он отметил, что такие страны, как Латвия, для азиатов являются экзотикой.

«Пока мы везли китайцев в Рундале, они всю дорогу спрашивали: «А где люди?». Немноголюдность для них фантастика. А для нас их миллион человек на улице одновременно – экзотика. Азиаты приезжают сюда и удивляются, как люди могут быть такими белыми, такими длинными. Для Азии мы - большая экзотика»,- заключил Пальгов.