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Если бы в Латвии было меньше законов, то страна быстрее бы развивалась, но армия чиновников производит столько правил и директив, что это, наоборот, только тормозит прогресс, такое мнение в интервью радио Baltkom высказал председатель Латвийского союза самоуправлений Гинтс Каминскис.

По его словам, количество нормативных актов за последние 10 лет увеличилось вдвое и это результат деятельности служащих государства и самоуправлений.

"Чиновники должны работать, что-то писать, придумывать. Как они сами считают, если производится бурная деятельность, то они таким образом сохраняют свои места. Если грубо говорить, служащие уверены, что чем больше издаешь директив и пишешь отчетов, тем больше будет свидетельств твоей работы", - указал глава самоуправлений.

Между тем, Каминскис заверил, что даже если и будут проводиться массовые сокращения сотрудников госаппарата или муниципальных учреждений, чиновники не пропадут, так как частный сектор нуждается в квалифицированных специалистах.

Как сообщалось, 11 мая состоялся 29-й конгресс Союза самоуправлений Латвии. В заключительной части была единогласно принята резолюция, в которой союз призвал президента Латвии и политические партии пересмотреть существующие законы, правила Кабинета министров и другие нормативные акты с целью уменьшить в Латвии нормативизм и бюрократию.