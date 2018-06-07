Каминскис: чиновники имитируют бурную деятельность, чтобы удержаться в креслах (1)

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Эксклюзив | 7 июня 2018 года, 07:32

Если бы в Латвии было меньше законов, то страна быстрее бы развивалась, но армия чиновников производит столько правил и директив, что это, наоборот, только тормозит прогресс, такое мнение в интервью радио Baltkom высказал председатель Латвийского союза самоуправлений Гинтс Каминскис.

По его словам, количество нормативных актов за последние 10 лет увеличилось вдвое и это результат деятельности служащих государства и самоуправлений.

"Чиновники должны работать, что-то писать, придумывать. Как они сами считают, если производится бурная деятельность, то они таким образом сохраняют свои места. Если грубо говорить, служащие уверены, что чем больше издаешь директив и пишешь отчетов, тем больше будет свидетельств твоей работы", - указал глава самоуправлений.

Между тем, Каминскис заверил, что даже если и будут проводиться массовые сокращения сотрудников госаппарата или муниципальных учреждений, чиновники не пропадут, так как частный сектор нуждается в квалифицированных специалистах.

Как сообщалось, 11 мая состоялся 29-й конгресс Союза самоуправлений Латвии. В заключительной части была единогласно принята резолюция, в которой союз призвал президента Латвии и политические партии пересмотреть существующие законы, правила Кабинета министров и другие нормативные акты с целью уменьшить в Латвии нормативизм и бюрократию.

Комментарии 1
Patriot2 минуты назад
Źèl protams, ka tikai tagad politiķi attapàs, ka visu lìmenu ierèdnu vèl ir krietni par daudz mùsu valsti. Tacu tagad valdìba ir uz pareiza cela un sakàrtos arì so jomu.
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