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Сегодня в воздушном пространстве Латвии военно-воздушные силы США продемонстрировали дозаправку самолета. Открытое для СМИ мероприятие прошло в рамках учений Saber Strike.

За процессом наблюдал портал Mixnews.lv.

Во время процедуры дозаправки самолеты, которые находятся на высоте 5 км, приближаются друг к другу и держат дистанцию всего в несколько метров на протяжении пяти минут. В это время через специальное соединение топливо поступает с одного воздушного судна в другое.