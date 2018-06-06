США продемонстрировали дозаправку военного самолета над Латвией (10)
Эксклюзив | 6 июня 2018 года, 13:35
Сегодня в воздушном пространстве Латвии военно-воздушные силы США продемонстрировали дозаправку самолета. Открытое для СМИ мероприятие прошло в рамках учений Saber Strike.
За процессом наблюдал портал Mixnews.lv.
Во время процедуры дозаправки самолеты, которые находятся на высоте 5 км, приближаются друг к другу и держат дистанцию всего в несколько метров на протяжении пяти минут. В это время через специальное соединение топливо поступает с одного воздушного судна в другое.
Чужая летающая хрень над нашими головами за наши же деньги.....а потом нам вешают лапшу на уши,что на медицину нет денег.
420
Ответить
Ну вот на кой ляд нам такое " счастье " над нашими головами..??
416
Ответить
Ну вот на кой ляд нам такое "счастье" над нашими головами...??
49
Ответить
Показать все (10)