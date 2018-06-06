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Mix Media Group продолжает сезон танцевальной музыки Дискотека Radio MIX FM 102,7 с заводными хитами 90-х.

16 июня мы вновь отправляемся в музыкально-речной вояж по Даугаве "Mix On The Water" на прогулочном корабле Rīgas Pērlе. Приглашаем всех, кто слушал музыку еще на кассетах, кто тусил по ночным клубам под Haddaway и 2 Unlimited.

Билеты на прошлую вечеринку закончились за неделю до мероприятия! Но...

Каждое утро на радио MIX FM 102,7 в "Рассвет-Шоу" вы можете выиграть билеты в прямом эфире (телефоны прямого эфира 67-22-1027 и 67-33-1027) или поучаствовать в розыгрыше билетов на нашей странице в сети facebook. Переходите по ссылке и выполняйте простые условия конкурса (Like & Share)! Победителя объявим в прямом эфире MIX FM 102,7 в четверг, 14 июня после 10 утра.

Приобрести билеты по самым демократичным ценам можно на Biļešu Serviss