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Для того чтобы заполнить 20% трансляций радиостанций латышскими фонограммами, не хватит песен. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал медиаэксперт, преподаватель Латвийского университета, бывший гендиректор Латвийского телевидения Роланд Тярве.

По его словам, у каждой радиостанции существует свой формат, который понятен слушателям.

"Что значит 20%? Это очень-очень много латышских песен. И если все радиостанции будут играть одни и те же песни, то пользы не будет никакой. И слушателю это не понравится. Поэтому и существуют разные форматы. Могу предположить, что эта инициатива связана с выборами, но в реальной жизни это не сработает. У нас нет столько песен, а слушатели выбирают радио по формату", - сказал Тярве.

Коалиционные политики ранее подали поправки к закону об электронных СМИ, согласно которым не менее 20% транслируемых радиостанциями фонограмм должны быть латышскими.

Поправки подали депутаты Сейма Райвис Дзинтарс и Гайдис Берзиньш (VL-TB/LNNK), Валдис Скуйиньш (СЗК), Хосам Абу Мери и Янис Упениекс ("Единство").

Цель законопроекта - обеспечить пропорции латышской музыки в программах электронных СМИ.

Фото: flickr.com/Colin Bell