Медиаэксперт: латышских песен не хватит для заполнения эфира на радио (27)

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Эксклюзив | 6 июня 2018 года, 16:31

Для того чтобы заполнить 20% трансляций радиостанций латышскими фонограммами, не хватит песен. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал медиаэксперт, преподаватель Латвийского университета, бывший гендиректор Латвийского телевидения Роланд Тярве.

По его словам, у каждой радиостанции существует свой формат, который понятен слушателям.

"Что значит 20%? Это очень-очень много латышских песен. И если все радиостанции будут играть одни и те же песни, то пользы не будет никакой. И слушателю это не понравится. Поэтому и существуют разные форматы. Могу предположить, что эта инициатива связана с выборами, но в реальной жизни это не сработает. У нас нет столько песен, а слушатели выбирают радио по формату", - сказал Тярве.

Коалиционные политики ранее подали поправки к закону об электронных СМИ, согласно которым не менее 20% транслируемых радиостанциями фонограмм должны быть латышскими.

Поправки подали депутаты Сейма Райвис Дзинтарс и Гайдис Берзиньш (VL-TB/LNNK), Валдис Скуйиньш (СЗК), Хосам Абу Мери и Янис Упениекс ("Единство").

Цель законопроекта - обеспечить пропорции латышской музыки в программах электронных СМИ.

Фото: flickr.com/Colin Bell

Комментарии 27
....2 часа назад
За латышский за эфир
Лаялись, как Тузики.
Мы отлаяли эфир,
Не хватило музыки!
3
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Илья2 часа назад
Придётся отложить законопроект ещё лет на сто. Пока латышский народ песен не допишет в нужном количестве.
1
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Дарю частушку! в тему.2 часа назад
В новом платном туалете
Унитаз из дерева.
Мы поср@ть туда хотели,
Не хватило серева.
5
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