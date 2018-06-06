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Решение Европейского суда обязать страны ЕС признавать однополый брак для предоставления вида на жительство супругу-негражданину ЕС, даже если в этом государстве не разрешены такие союзы, облегчит жизнь многим жителям Латвии. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал член правления организации лесбиянок, геев, бисексуалов и их друзей Mozaīka Каспар Залитис.

"Не думаю, что люди будут регистрировать брак только для того, чтобы получить вид на жительство. Думаю, что в большинстве случаев люди регистрируют отношения, чтобы жить вместе. Это решение суда — хороший сигнал для тех, у кого непростая ситуация, как в Латвии, например, где государство не видит однополые пары. Эти пары зарегистрируют брак в другой стране и приедут обратно", - сказал Залитис.

По его словам, если Латвия предпримет попытки заблокировать решение Европейского суда, Mozaīka подаст на государство в суд.

"Если Латвия примет закон, который останавливает это решение суда, то мы, как Mozaīka, подадим в суд на Латвию. Не думаю, что Министерство юстиции, зная об этом, примет какие-то другие законы", - сказал Залитис.

Напомним, Суд Евросоюза в Люксембурге, который является аналогом Конституционного суда для отдельных стран, издал постановление, обязывающее власти всех стран Евросоюза признать однополый брак поводом для предоставления вида на жительство супругу – негражданину ЕС. Постановление касается даже тех стран, которые не разрешают и не признают однополые браки. В решении суда отдельно сказано, что понятие "супруг" при предоставлении вида на жительство следует рассматривать как гендерно-нейтральное.