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Ситуация с дорогами в Латвии будет становится с каждым годом хуже. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил председатель правления Latvijas ceļu būvētājs, бывший премьер Латвии Андрис Берзиньш. В качестве аргумента он привел соглашение с депутатами о дорожном фонде, которое так и не было выполнено, и сокращение дотаций из бюджета ЕС.

«Я напоминаю, что мы в 2014 году, как раз перед выборами, заключили соглашение со всеми политическими партиями, кроме Национального объединения. Они не подписались, видимо, их дороги особо не интересуют. Согласно этому договору, принимая бюджет на 2015 год, должен был быть возобновлен либо дорожный фонд, либо придумана другая система, позволяющая в среднесрочном измерении прогнозировать развитие отрасли, покупку техники, обучение специалистов. К сожалению, те обещания, которые были сделаны под телекамерами журналистов, на документе, под которым депутаты подписались, выполнены не были», - сказал Берзиньш.

Он добавил, что именно по этой причине в этом году подобные соглашения не создаются.

«Ситуация будет еще хуже. Сегодня нас поддерживают хотя бы деньги ЕС. И то, мы тратим деньги семилетнего периода на опережение. В результате 2020 год у нас останется пустым. Там дырка по сравнению с прошлыми годами будет составлять 120 млн евро. К тому же перспективы получения такой же суммы из еврофондов на следующие семь лет под большим вопросом. Идут разговоры о понижении выплат. Тем более непонятно, получим ли мы деньги именно на дороги. Так что для дорожных строителей наше будущее в густом тумане», - заключил Берзиньш.

Напомним, как ранее писал Mixnews, в Глобальном индексе конкурентоспособности Латвия по качеству дорог занимает 107 место в мире из 137 стран.