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Часть российской пропаганды – это нападение на нашу страну в информационном поле, и не стоит удивляться возникшей впоследствии реакции в виде законопроекта от политиков о закрытии части каналов на территории Латвии. Об этом заявил в программе “Утро на Балткоме” на радио Baltkom председатель правления Латвийского телевидения Ивар Белте.

Он воздержался давать оценку государственным российским СМИ, однако считает риторику некоторых частных каналов однозначно агрессивной и враждебной Латвии.

“Меня волнует, что они пользуются своими СМИ как инструментом. Если это Russia Today, я понимаю – это конкретное министерство, конкретные задачи. С этим у меня нет проблем. В каждом государстве есть что-то подобное – в Германии, в Америке ... Но если это делают коммерческие каналы и посылают конкретные политические сигналы, вроде – “эта страна не может себя защитить”, “мы со своими МИГами будем здесь в течение 20 минут”, “это государство является исторической ошибкой” – ребята, у меня с этим проблемы. Я не считаю, что вот этой части – пропагандистской – есть место в нашем обществе. Да, мы можем спорить, что и как, и где, но я считаю это нападением на нашу страну. В информационном поле”, - заявил Ивар Белте.

Последствия такого “нападения” не заставляют себя долго ждать, напомнил он.

“Законопроект, который сейчас вносится в Сейм [Поправки к Закону об электронных СМИ, направленные на укрепление латвийского информационного пространства. - Ред] – это реакция на это, будем откровенны. Нравится ли мне это? Считаю ли я, что в 21 веке каналы надо закрывать? Не будем наивны. Жизнь сама расставит все по своим местам. Закрыть что-то действительно невозможно или очень трудно. Но процессы, которые тут происходят, это не отменяет”, - сказал Белте.

При этом он призвал прекратить видеть в Русском вещании LTV инструмент борьбы с российской пропагандой; у телеканала и его сотрудников совершенно другие задачи, журналистские, подчеркнул Белте.

“Это очень тяжелая ситуация. Но не впутываем сюда Русское вещание, я действительно – категорически против! [...] Русское вещание не должно “справляться” с кем-то, работать как контрпропаганда, быть орудием министерства обороны или черт его знает еще чего. У него очень конкретное задание, которое они выполняют. А то, что ребята, в том числе, работают и с fake news и сами ловят какие-то темы – это факт”, - сказал он.

Члены парламентской комиссии по правам человека и общественным делам 29 мая решили передать на рассмотрение в Сейм поправки к Закону об электронных СМИ, направленные на укрепление латвийского информационного пространства. В частности, планируется расширить функции Национального совета по электронным СМИ (NEPLP). Так, если какая-либо из стран Евросоюза или стран, входящих в Европейскую экономическую зону, ограничит у себя вещание конкретной телевизионной программы по причине разжигания ненависти, NEPLP будет вправе также ограничить вещание этой же передачи в Латвии.