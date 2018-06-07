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Еще 15 лет назад слово “русофоб” не было в таком активном политическом лексиконе, а сегодня стало очень модным. Однако зачастую при употреблении данного слова происходит подмена понятий. Об этом в эфире программы “Утро на Балткоме” на радио Baltkom рассказал профессор отделения русистики и славистики факультета гуманитарных наук Латвийского университета, ведущий специалист в области славянского языкознания Игорь Кошкин.

По его словам, термин стал употребляться не в том смысле, в котором применялся изначально.

“Этот термин стал активным и незаметно расширил, как мы это называем в лингвистике, свою понятийную отнесенность, то есть объем понятия. Изначально слово “русофоб” можно было понимать в этническом смысле, то есть человек, ненавидящий людей определенной национальности (например, юдофоб). Но сегодня часто мы видим контексты, где слово “русофоб” употребляется в отношении тех [людей], которые настроены против России, при этом имеется в виду в виду и государство, и народ России, и метрополия языка, то есть те антироссийски настроенные люди, которые вкладывают [в слово русофоб ]именно этот смысл”, - пояснил профессор.

Одновременно в слово “русофоб” сегодня вкладывается и другой смысл, рассказал лингвист.

“ [Это] и те, кто настроены антирусски, то есть настроены против русской культуры, русского языка и подменяют понятия так называемого “русского мира” и русского языка. Они политизировали понятие “русский мир” именно как определенные действия по насильному распространению, экспансии. А на самом деле за каждым языком стоит не только “материнский язык”, но и культура, традиции данного языка и народа, то есть, русский язык – это русская культура. Отрицать русскую культуру, называя ее “русским миром” – это истинная русофобия, то есть антирусское движение против конкретного народа, против конкретной национальной культуры”, - пояснил профессор Игорь Кошкин.

О других вопросах - месте русского языка в современной Латвии, его будущем, носителях-русофонах и языке науки слушайте в полной версии интервью с Игорем Кошкиным.

Снимок сделан на митинге против полного перевода школьного образования на латышский язык, а также начала обучения в первом классе с шести лет и оптимизации школ.