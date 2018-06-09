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Латышская фонограмма на радиостанциях не подразумевает под собой только песни на госязыке – радиостанции смогут выбирать и каверы на мировые хиты, которые записаны латвийскими музыкантами в Латвии. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал депутат Сейма Янис Вуцанс (СЗК).

По его словам, главным условием предложения об увеличении до 20% транслируемых радиостанциями латышских фонограмм, является какая-либо связь с государством.

"В эти 20% должны входить фонограммы на латышском языке, произведения, которые имеют прямую связь в латвийской культурой, либо творческие фонограммы. К последним относятся песни, которые были созданы в последние три года и соответствуют хотя бы двум пунктам из пяти: автор, автор слов, продюсер, компания записи и исполнитель. То есть, если местный музыкант запишет кавер на мировой хит на местной студии, это считается творческой фонограммой. Предполагается, что половина этой музыки должная будет воспроизводиться с 7 утра до 10 вечер", - рассказал депутат.

По его словам, это предложение послужит существенной поддержкой латвийским музыкантам.

Напомним, Сейм сегодня передал на рассмотрение в комиссиях поправки к закону об электронных СМИ, согласно которым не менее 20% транслируемых радиостанциями фонограмм должны быть латышскими.

За передачу предложения комиссиям проголосовали 56 депутатов, против - 20.

Поправки подали депутаты Сейма Райвис Дзинтарс и Гайдис Берзиньш (VL-TB/LNNK), Валдис Скуйиньш (СЗК), Хосам Абу Мери и Янис Упениекс ("Единство").

Цель законопроекта - обеспечить пропорции латышской музыки в программах электронных СМИ.

Между тем медиаэксперт Роланд Тярве в интервью радио Baltkom отметил, что для того чтобы заполнить 20% трансляций радиостанций латышскими фонограммами, не хватит песен. По его словам, это просто политическое заявление перед выборами, которое в жизни применимо не будет.

Фото из Flickr/newporthomie