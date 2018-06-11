Эксклюзив |

У Латвии есть две беды — отсутствие интеллигенции и амбициозного лидера, который сможет повести народ за собой, так считает политолог Кристиан Розенвалдс, который высказал свое мнение в эфире радио Baltkom.

"У нас есть две беды. Во-первых, отсутствует интеллигенция. При этом это не те люди, которые надевают береты, ходят в театры и музеи, а которые смотрят на чаяния общества, как отцы . Которые скажут, какие задачи следует решать, что-то менять. У нас нет интеллигенции, которая занимается обслуживанием строя, а не выдумыванием, как действовать. Таких у нас нет", - сказал политолог.

Кроме того, по словам Розенвалдса, в Латвии отсутствуют сильные лидеры, которые способны "растормошить" общество и повести его к "светлому будущему".

"У нас отсутствуют отцы общества, харизматические лидеры, не те, которые заботятся о том, чтобы красиво выглядеть, как, например, Бондарс и Пабрикс. Нет, я ни в коем случае не упрекаю их в этом. Но, к сожалению, визуальной красоты недостаточно. У нас нет тех, кто сможет расшевелить общество и повести его в нужном направлении", - считает эксперт.

По словам Розенвалдса, если в Латвии появлялся сильный лидер, его тут же "съедали".

"Как только такие люди появляются, то общество их быстро "съедает". Нам не нравится, что человек из нашего круга, будет нам говорить, как действовать", - сказал политолог, подчеркнув, что именно по этим причинам Латвия топчется на месте.