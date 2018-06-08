Политолог: Латвии пора определиться - либо дружить с москалями, либо мочить (44)
Латвии нужно выработать четкую позицию по отношению к России, так как в данный момент реализуется лицемерная политика - на официальном уровне звучит враждебная риторика, а на уровне бизнеса обсуждается взаимовыгодное экономическое сотрудничество. Такое мнение в программе "Прямая речь" на радио Baltkom высказал политолог Кристиан Розенвалдс.
"Нам надо определиться, что делать с Россией, или дружить с восточным соседом, или мочить. Негласно говорится, что мы чуть ли не враги, должны показать России, как надо правильно действовать. При этом министр иностранных дел Латвии занимается мелкими пакостями, пополняя "черные списки" и тому подобное", - сказал Розенвалдс.
При этом, по его словам, латвийские предприниматели прагматично понимают, что Россия — огромный рынок сбыта, и пытаются выстраивать с ней взаимовыгодное сотрудничество.
"Звучат призывы "ну нет, мы же братья, транзит мы должны иметь". На форумах предпринимателей говорится о том, что "мы должны дружить домами", должны искать общие точки соприкосновения", - сказал эксперт.
По словам Розенвалдса, с такой лицемерной политикой пора заканчивать.
"Надо определиться с позицией — или мы дружим с москалями, или не работаем с ними про принципу "не нужны нам ваши деньги никогда"", - сказал Розенвалдс.
Kurā dirsā nu līst?
Vakar tavs saimnieks lūdza Latviju atbalstīt ASV šai jautājumā.
KO nu?
Neatrodot tavus vēmekļus tā raksta komentāru sadaļā nākas secināt dirsā būs.
Pa labi iesi - par kazlēnu paliksi, pa kreisi iesi - vispār par dauni paliksi.
Kaut gan tu jau tāpat esi daunis un dirsālīdējs.
Gazprom jautājumā gan tavas mazās smirdīgās kroplās roķeles ir par īsu. Atliek vien smirdināt publisko telpu ar savu skābputras smaku.