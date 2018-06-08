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Латвии нужно выработать четкую позицию по отношению к России, так как в данный момент реализуется лицемерная политика - на официальном уровне звучит враждебная риторика, а на уровне бизнеса обсуждается взаимовыгодное экономическое сотрудничество. Такое мнение в программе "Прямая речь" на радио Baltkom высказал политолог Кристиан Розенвалдс.

"Нам надо определиться, что делать с Россией, или дружить с восточным соседом, или мочить. Негласно говорится, что мы чуть ли не враги, должны показать России, как надо правильно действовать. При этом министр иностранных дел Латвии занимается мелкими пакостями, пополняя "черные списки" и тому подобное", - сказал Розенвалдс.

При этом, по его словам, латвийские предприниматели прагматично понимают, что Россия — огромный рынок сбыта, и пытаются выстраивать с ней взаимовыгодное сотрудничество.

"Звучат призывы "ну нет, мы же братья, транзит мы должны иметь". На форумах предпринимателей говорится о том, что "мы должны дружить домами", должны искать общие точки соприкосновения", - сказал эксперт.

По словам Розенвалдса, с такой лицемерной политикой пора заканчивать.

"Надо определиться с позицией — или мы дружим с москалями, или не работаем с ними про принципу "не нужны нам ваши деньги никогда"", - сказал Розенвалдс.