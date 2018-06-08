Соцсеть: квоты на латышскую музыку - это серьезно? Что у депутатов в головах? (3)
Инициатива депутатов Сейма о введении на радио квот на исполнение латышской музыки не находит поддержки в латвийском обществе. Некоторые представители общественности считают, что это предвыборные игры политиков или лобби агентства по защите авторский прав.
"Для радиостанций установят квоты на латышскую музыку. Это серьезно? И голосовали за это все, кроме "Согласия"? Что у этих людей в головах творится?", - пишет бывший кандидат в депутаты Мазсалацкой думы, владелец крестьянского хозяйства Валтерс Митанс.
Radiostacijām tikšot noteiktas latviešu mūzikas kvotas. Tas ir nopietni? Un balsoja par šo visi izņemot Saskaņu? Kas tur tiem cilvēkiem galvās notiek?— Valters Mitans (@viuksmp) June 7, 2018
Некоторые пользователи считают, что здесь не обошлось без лоббирования агентства по защите авторских прав AKKA/LAA - "больше играют, больше гонорары".
Пользователь Карлис Бумейстерс для наглядности предоставил инфографику, где расписаны проценты исполнения латышской музыки на латвийских радиостанциях.
В свою очередь Илзе Винкеле недоумевает, зачем тогда эти квоты нужны, если радиостанции уже в эти 20% вписываются.
Марек Гейстартс считает, что некоторые латышские группы на этом могут заработать, но, на самом деле, нет столько латышских произведения, которые не стыдно было бы пускать в радиоэфир.
Напомним, Сейм в четверг, 7 июня передал на рассмотрение комиссиям поправки к закону об электронных СМИ, согласно которым не менее 20% транслируемых радиостанциями фонограмм должны быть на латышском языке.
За передачу предложения комиссиям проголосовали 56 депутатов, против - 20.
Поправки подали депутаты Сейма Райвис Дзинтарс и Гайдис Берзиньш (VL-TB/LNNK), Валдис Скуиньш (СЗК), Хосам Абу Мери и Янис Упениекс ("Единство").
Доступность латышской музыки в окружающей среде является важной и положительной предпосылкой в формировании национальной идентичности и узнаваемости государства, отмечают авторы поправок.
Между тем медиаэксперт Роланд Тярве в интервью радио Baltkom отметил, что для того чтобы заполнить 20% трансляций радиостанций латышскими фонограммами, не хватит песен. По его словам, это просто политическое заявление перед выборами, которое в жизни применимо не будет.