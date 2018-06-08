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Инициатива депутатов Сейма о введении на радио квот на исполнение латышской музыки не находит поддержки в латвийском обществе. Некоторые представители общественности считают, что это предвыборные игры политиков или лобби агентства по защите авторский прав.

"Для радиостанций установят квоты на латышскую музыку. Это серьезно? И голосовали за это все, кроме "Согласия"? Что у этих людей в головах творится?", - пишет бывший кандидат в депутаты Мазсалацкой думы, владелец крестьянского хозяйства Валтерс Митанс.

Radiostacijām tikšot noteiktas latviešu mūzikas kvotas. Tas ir nopietni? Un balsoja par šo visi izņemot Saskaņu? Kas tur tiem cilvēkiem galvās notiek? — Valters Mitans (@viuksmp) June 7, 2018

Некоторые пользователи считают, что здесь не обошлось без лоббирования агентства по защите авторских прав AKKA/LAA - "больше играют, больше гонорары".

Пользователь Карлис Бумейстерс для наглядности предоставил инфографику, где расписаны проценты исполнения латышской музыки на латвийских радиостанциях.

В свою очередь Илзе Винкеле недоумевает, зачем тогда эти квоты нужны, если радиостанции уже в эти 20% вписываются.

Марек Гейстартс считает, что некоторые латышские группы на этом могут заработать, но, на самом деле, нет столько латышских произведения, которые не стыдно было бы пускать в радиоэфир.

Напомним, Сейм в четверг, 7 июня передал на рассмотрение комиссиям поправки к закону об электронных СМИ, согласно которым не менее 20% транслируемых радиостанциями фонограмм должны быть на латышском языке.

За передачу предложения комиссиям проголосовали 56 депутатов, против - 20.

Поправки подали депутаты Сейма Райвис Дзинтарс и Гайдис Берзиньш (VL-TB/LNNK), Валдис Скуиньш (СЗК), Хосам Абу Мери и Янис Упениекс ("Единство").

Доступность латышской музыки в окружающей среде является важной и положительной предпосылкой в формировании национальной идентичности и узнаваемости государства, отмечают авторы поправок.

Между тем медиаэксперт Роланд Тярве в интервью радио Baltkom отметил, что для того чтобы заполнить 20% трансляций радиостанций латышскими фонограммами, не хватит песен. По его словам, это просто политическое заявление перед выборами, которое в жизни применимо не будет.