Соцсеть: квоты на латышскую музыку - это серьезно? Что у депутатов в головах? (3)

фото

Эксклюзив | 8 июня 2018 года, 08:56

Инициатива депутатов Сейма о введении на радио квот на исполнение латышской музыки не находит поддержки в латвийском обществе. Некоторые представители общественности считают, что это предвыборные игры политиков или лобби агентства по защите авторский прав.

"Для радиостанций установят квоты на латышскую музыку. Это серьезно? И голосовали за это все, кроме "Согласия"? Что у этих людей в головах творится?", - пишет бывший кандидат в депутаты Мазсалацкой думы, владелец крестьянского хозяйства Валтерс Митанс.

Некоторые пользователи считают, что здесь не обошлось без лоббирования агентства по защите авторских прав AKKA/LAA - "больше играют, больше гонорары".

фото

Пользователь Карлис Бумейстерс для наглядности предоставил инфографику, где расписаны проценты исполнения латышской музыки на латвийских радиостанциях.

фото

В свою очередь Илзе Винкеле недоумевает, зачем тогда эти квоты нужны, если радиостанции уже в эти 20% вписываются.

Марек Гейстартс считает, что некоторые латышские группы на этом могут заработать, но, на самом деле, нет столько латышских произведения, которые не стыдно было бы пускать в радиоэфир.

фото

Напомним, Сейм в четверг, 7 июня передал на рассмотрение комиссиям поправки к закону об электронных СМИ, согласно которым не менее 20% транслируемых радиостанциями фонограмм должны быть на латышском языке.

За передачу предложения комиссиям проголосовали 56 депутатов, против - 20.

Поправки подали депутаты Сейма Райвис Дзинтарс и Гайдис Берзиньш (VL-TB/LNNK), Валдис Скуиньш (СЗК), Хосам Абу Мери и Янис Упениекс ("Единство").

Доступность латышской музыки в окружающей среде является важной и положительной предпосылкой в формировании национальной идентичности и узнаваемости государства, отмечают авторы поправок.

Между тем медиаэксперт Роланд Тярве в интервью радио Baltkom отметил, что для того чтобы заполнить 20% трансляций радиостанций латышскими фонограммами, не хватит песен. По его словам, это просто политическое заявление перед выборами, которое в жизни применимо не будет.

Комментарии 3
Gleb Perov31 минуту назад
Имеется LR 2 там и озвучивают латышскую музыку 24 часа в сутки, а так у каждого радио есть свой формат, какую местную музыку впихнут на LOUNGE, XO FM, а BBC также заставят играть латышскую музыку.
1
Ответить
12345614 минуты назад
Да они уже просто со своей валодой с ума сходят!Не знают чего придумать,что-бы еще больше навязать свой на хер не кому кроме Латвии,не нужный латышский!Истерия очередная перед выборами!Не в одной стране нет такой истерии,на фоне гос языка,как в Латвии!Ну может только на Украине!
Ответить
Garik3 минуты назад
Как говорил один великий композитор из фильма "Весна" - "Музыку надо не сочинять, а изобретать!". Так и законы ОНИ изобретают. Ладно четверо, а сколько песен на валоде знает Абу который Мери? "Спой, светик, - не стыдись!".
Ответить