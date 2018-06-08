АНОНС: в "Личном утре" - укротитель огня Кристап Кроллс
Эксклюзив | 8 июня 2018 года, 08:18
Сегодня, после 09.00 в программе "Личное утро" на радио Baltkom - пойстер (укротитель огненной стихии), музыкант - перкуссионист, играющий на африканских барабанах, создатель огненных скульптур, а также участник группы перкуссионистов Pulsa effekts Кристап Кроллс.
Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.
Подключайтесь!
Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.
Фото: facebook.com/Kristaps Krolls, Gunta Thomson