Эксклюзив |

Сегодня, после 09.00 в программе "Личное утро" на радио Baltkom - пойстер (укротитель огненной стихии), музыкант - перкуссионист, играющий на африканских барабанах, создатель огненных скульптур, а также участник группы перкуссионистов Pulsa effekts Кристап Кроллс.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.

Фото: facebook.com/Kristaps Krolls, Gunta Thomson