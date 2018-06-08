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Сегодня и завтра в рамках военных учений SaberStrike2018 по латвийским дорогам продолжится перемещение военной техники НВС и союзников по НАТО в направлении от Адажи до Южной Курземе, сообщила армия в своем Twitter.

1. Šodien un rīt militāro mācību #SaberStrike2018 ietvaros turpināsies @Latvijas_armija un sabiedroto militārās tehnikas pārvietošanās virzienā no Ādažiem uz Dienvidkurzemi. Militāro tehniku pavada Militārā policija, @Valsts_policija vai Pārvietošanas koordinācijas centrs. pic.twitter.com/vEAzkfETkM — NBS (@Latvijas_armija) 8 июня 2018 г.

НВС напоминают, что колонны военной техники сопровождают Военная полиция или Центр координирования перемещения. При прохождении по территории Латвии, НВС предупреждают водителей заранее и приносят извинения за доставленные неудобства. Кроме того армия всегда просит с пониманием отнестись к возможным кратковременным затруднениям дорожного движения.

Между тем, некий автоводитель неприминул указать, что ему пришлось столкнуться с такой автоколонной и ему вовсе не понравилось, что участники военной колонны ведут себя очень лихо.

"В прошлые выходные попал на очередную такую колонну, двигавшуюся в противоположном направлении. Машина едущая спереди не была с включенным звуковым сигналом. Продолжил езду, так как были включены только маячки - из колонны резко выехал бронетранспортер и прижал меня к обочине, создав очень опасную ситуацию. Это была вторая такая колонна, у первой - не было сигнала, ко второй специально прислушивался, есть ли звуковой сигнал - тишина, но находящиеся в колонне авто вели себя, как полные идиоты!", - написал Алексис.

В ответ на это, парень получил ответ, что армия действует в интересах всего общества, поэтому надо считаться с некоторыми не удобствами.

"Иногда надо понимать, что дорога не твоя частная собственность, а армия действует в интересах всего обществаjas. Поэтому со своими личными интересами придется поступиться. Дороги также являются военной инфраструктурой, и колонны сопровождаются огнями, со звуком или без него", - написал пользователь под ником "Par vai Pret? Pie kājas!".

Кроме того, по словам пользователя, что армия для своих нужд вообще имеет право заблокировать движение.

"Во-вторых, если есть или возникнет такая необходимость, Латвийская армия может вообще заблокировать движение, чтобы выполнить свои задачи. В прошлом году, например, в Швеции были заблокированы несколько магистралей, закрыто воздушное пространство, так как война не происходит на полигонах", - написал пользователь.

Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) в сотрудничестве с программой "Зебра" создала небольшой видеоинструктаж о том, как действовать водителям в случае передвижения по дорогам Латвии военной автоколонны.

Авторы фильма также акцентируют внимание на том, что если к колонне пристраивается какой-нибудь ушлый водитель, который хочет проскочить вместе с военными через населенные пункты, не останавливаясь на светофорах, то по рации о таком водителе сообщают сотрудникам дорожной полиции, которая при первой же возможности остановит нарушителя.

Такая же участь ждет и агрессивных водителей, которые вместо того, чтобы остановиться, начинают обгонять колонну и таким образом могут создать аварийную ситуацию.