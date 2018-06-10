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Состав следующего Сейма существенно изменится, считает политолог, ассоциированный профессор Латвийского университета Ояр Скудра. Об этом он рассказал радио Baltkom.

"Думаю, что примерно половина депутатов покинет парламент. Избиратель отправит их на пенсию, а кто-то найдет себе другую работу. Но с Аболтиней, которая ушла из политики на высокую должность в МИД, их ситуацию сравнивать нельзя. Боюсь, этим депутатам придется довольствоваться значительно меньшим", - отметил он.

Напомним, как ранее писал Mixnews, согласно майскому опросу, больше всего (на 3 процентных пункта) вырос рейтинг "Согласия". Немного меньше (на два процентных пункта) повысился рейтинг у Национального объединения. Рост популярности этих партий эксперты связывают с громким решением вопроса перевода школ нацменьшинств на латышский язык обучения.

Наибольший спад в апреле продемонстрировал Союз "зеленых" и крестьян (СЗК).