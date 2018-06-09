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Самой лучше защитой жителей Латвии стали бы двухуровневые переезды, а не классические шлагбаумы и светофоры. Главный технический инспектор предприятия Latvijas dzelzceļš Дайнис Званерс.

"Я бы поддерживал снижение количества переездов. Каждый переезд — это потенциальный риск. Самое безопасное решение — двухуровневые переезды, когда строится мост для машины. Но это дорого. Мы к этому придем на отдельных объектах, но объять всю страну сможем уже не при мне. На сегодняшний день уже есть некоторые планы", - сказал он.

Предприятие LDz, чтобы обратить внимание общества к безопасности на железной дороге, проводит социальную кампанию о пересечении железнодорожных путей и действиях вблизи железной дороги.

Благодаря проводящимся LDz подобным мероприятиям, в течение 10 лет статистика несчастных случаев на железной дороге существенно сократилась. Однако по-прежнему, не соблюдая или игнорируя правила безопасности, ежегодно погибает или получают ранения и увечья несколько десятков человек.

В рамках кампании LDz напоминает, что железную дорогу можно пересекать только в предусмотренных для этого местах, соблюдая принципы безопасности и убедившись, что не приближается электричка или железнодорожный состав.

Фото из Flickr/Dāvis Kļaviņš