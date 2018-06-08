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В том, что большинство жителей Латвии недовольны процессами, происходящими в стране, виноваты сами граждане, которые не ходят на парламентские выборы. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразил пойстер, музыкант - перкуссионист, играющий на африканских барабанах, создатель огненных скульптур, а также участник группы перкуссионистов Pulsa effekts Кристапс Кроллс.

«В Латвии политика как будто является для многих некомфортной зоной. Никто о ней не хочет говорить. Все полагают, что это не них ответственность. Но если мы спросим, что с нашей политикой не так – все ответят: «плохое правительство». А правительство плохое именно потому, что мы такое заказали. Мы его выбрали или не выбрали хорошее из-за того, что не пришли», - пояснил Кроллс.

Он добавил, что многие люди даже не ходят на выборы в Сейм, ссылаясь на запланированный отдых.

«Как мы так можем пускать все на самотек и пропускать выборы. Ведь нам не придет в голову отдать какой-нибудь незнакомой бабушке своей телефон, чтобы та им пользовалась. Конечно, мы так не сделаем. Тогда почему мы так поступаем со своей страной. У нас нет времени, мы игнорируем выборы, а бабушки – не пропускают. Так и получается, что в парламенте сидят не те, кто бы мог нас устраивать», - сказал музыкант.

Он отметил, что латвийцы мало интересуются кандидатами и не читают политических программ партий.

«Программу партии читать надо. А мы не интересуемся вообще. Но и не надо каждый раз читать программы той партии, которая уже трижды не исполняла обещанного и не придерживается назначенного курса. Понятное дело, что это политическая сила и не будет меняться. Есть много других партий, которые предлагают нам что-то другое, которые стараются. Просто мы боимся голосовать за новое. У нас все настолько застряло в прошлом… Все партии, которые представлены в во власти, они все старые. Они все в грязи. Но никто не хочет голосовать за маленькие партии, так как они не переступают порог в 5%. Ну, так надо собраться и говорить об этом. Мы задаем волну. Надо начать об этом думать. Это очень важно», - заключил Кроллс.

Выборы в Тринадцатый Сейм Латвии состоятся 6 октября 2018 года.