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Глава МИДа Эдгар Ринкевич на гей-параде в Риге 2012

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич, который несколько лет назад совершил так называемый каминг-аут, признавшись в своей нетрадиционной сексуальной ориентации, приветствовал участников "Балтийского гей-парада". Министр также поделился размышлениями о Латвии свободной от предрассудков.

Man ir sapnis par Latviju, kuras spēks ir dažādībā un kas ciena un rūpējas par visu savu pilsoņu tiesībām, kur politiķi nevis šķeļ sabiedrību, bet veicina cieņpilnu attieksmi pret visiem. Un man ir sapnis par zemi, no kuras nebrauc prom cilvēki, tikai tāpēc, ka viņi ir citādi pic.twitter.com/hcQ9v2YqOL — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 8 июня 2018 г.

"Мартин Лютер Кинг 55 лет назад в своей речи "У меня есть мечта" говорил об обществе, свободном от предрассудков, о социальных и экономический правах каждого члена общества. У меня есть мечта о Латвии, сила которой в многообразии и которая уважает и заботится о правах всех своих граждан, политики которой не разобщают общество, манипулируя ненавистью и агрессией, а уважительно относятся ко всем. У меня есть также мечта о земле, из которой не уезжают люди только потому, что они другие", - написал глава МИД в своем обращении, опубликованном в Twitter.

Впрочем, Ринкевич признал, что еще предстоит много работы, чтобы эти мечты сбылись.

"Балтийский гей-парад" - это существенный шаг к тому, чтобы начать диалог общества с представителями ЛГБТ, однако надо продолжать борьбу за урегулирование вопроса о партнерских отношениях. Уверен, что с вашей всеобщей поддержкой и неустанной убедительной работой нам удастся добиться признания партнерских отношений", - написал политик.

Глава МИД Латвии поблагодарил организаторов парада секс-меньшинств, его участников, всех тех, кто уже не боится и не прячется, а также тех, кто придет на мероприятие в знак солидарности.

Как сообщал портал Mixnews, 6 ноября 2014 года Эдгар Ринкевич совершил каминг-аут и стал первым политиком в истории Латвии открыто признавшим свою гомосексуальную ориентацию.

"Знаю, что сейчас начнется мега-истерика, но я горжусь тем, что я гей", - написал Ринкевич.

Он также добавил, что в Латвии нужно ввести правовое регулирование для всех типов партнерских отношений. А совсем недавно глава внешнеполитического ведомства заявил, что многие представители секс-меньшинств покинули Латвии из-за нетерпимости общества.

фото: скриншот с Twitter