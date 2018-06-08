Ринкевич приветствовал участников гей-парада и рассказал о своей мечте (70)

фото

Эксклюзив | 8 июня 2018 года, 20:40

Глава МИДа Эдгар Ринкевич на гей-параде в Риге 2012

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич, который несколько лет назад совершил так называемый каминг-аут, признавшись в своей нетрадиционной сексуальной ориентации, приветствовал участников "Балтийского гей-парада". Министр также поделился размышлениями о Латвии свободной от предрассудков.

"Мартин Лютер Кинг 55 лет назад в своей речи "У меня есть мечта" говорил об обществе, свободном от предрассудков, о социальных и экономический правах каждого члена общества. У меня есть мечта о Латвии, сила которой в многообразии и которая уважает и заботится о правах всех своих граждан, политики которой не разобщают общество, манипулируя ненавистью и агрессией, а уважительно относятся ко всем. У меня есть также мечта о земле, из которой не уезжают люди только потому, что они другие", - написал глава МИД в своем обращении, опубликованном в Twitter.

Впрочем, Ринкевич признал, что еще предстоит много работы, чтобы эти мечты сбылись.

"Балтийский гей-парад" - это существенный шаг к тому, чтобы начать диалог общества с представителями ЛГБТ, однако надо продолжать борьбу за урегулирование вопроса о партнерских отношениях. Уверен, что с вашей всеобщей поддержкой и неустанной убедительной работой нам удастся добиться признания партнерских отношений", - написал политик.

Глава МИД Латвии поблагодарил организаторов парада секс-меньшинств, его участников, всех тех, кто уже не боится и не прячется, а также тех, кто придет на мероприятие в знак солидарности.

Как сообщал портал Mixnews, 6 ноября 2014 года Эдгар Ринкевич совершил каминг-аут и стал первым политиком в истории Латвии открыто признавшим свою гомосексуальную ориентацию.

фото

"Знаю, что сейчас начнется мега-истерика, но я горжусь тем, что я гей", - написал Ринкевич.

Он также добавил, что в Латвии нужно ввести правовое регулирование для всех типов партнерских отношений. А совсем недавно глава внешнеполитического ведомства заявил, что многие представители секс-меньшинств покинули Латвии из-за нетерпимости общества.

фото: скриншот с Twitter

Комментарии 70
Гражданская позиция2 часа назад
Радеть о правах секс-меньшинств и проводить холокост русских граждан своей страны-изощрённый нацизм.
3
Ответить
aleksandrLV2 часа назад
А мне стыдно,что в нашей стране глава МИД-пидар...и он ещё гордится этим.
4
Ответить
Человек2 часа назад
ты не ГЕЙ - ты - ПИДОР! (а это две разные вещи!)
1
Ответить