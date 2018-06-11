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Политические и общественные деятели не раз высказывали мнение о реформе образования Карлиса Шадурскиса. На этот раз свое видение масштабных изменений в жизни учащихся и их учителей показал карикатурист Гатис Шлюка, который публикует свои произведения на страницах газеты газеты Latvijas Avīze.

"Полтора года назад Шадурскис сказал: - Мне не нравится принцип "деньги следуют за учениками", но сейчас это единственный выход". Изменилось ли что-нибудь за это время?", вопрошает карикатурист.

На картинке нарисована сельская школа. На ее фоне стоят шесть ее учащихся, трое из которых лесные зверюшки. А находящаяся рядом учительница рапортует: "В нашей маленькой школе учатся уже шесть малышей".

Напомним, политики и общественные деятели, да и простые жители не раз высказывали мнение, что школьная реформа опустошает латвийские села. Маленькие региональные школы вынуждены закрываться, так как в них ходят учиться максимум 10-15 детей разного возраста. В свою очередь, когда этим детям приходится добираться за несколько десятков километров в одну районную школу, то родители решают перебраться в крупные города, либо сразу за границу.