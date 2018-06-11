ФОТО: школьная реформа Шадурскиса глазами карикатуриста (6)
Политические и общественные деятели не раз высказывали мнение о реформе образования Карлиса Шадурскиса. На этот раз свое видение масштабных изменений в жизни учащихся и их учителей показал карикатурист Гатис Шлюка, который публикует свои произведения на страницах газеты газеты Latvijas Avīze.
"Полтора года назад Шадурскис сказал: - Мне не нравится принцип "деньги следуют за учениками", но сейчас это единственный выход". Изменилось ли что-нибудь за это время?", вопрошает карикатурист.
На картинке нарисована сельская школа. На ее фоне стоят шесть ее учащихся, трое из которых лесные зверюшки. А находящаяся рядом учительница рапортует: "В нашей маленькой школе учатся уже шесть малышей".
Pirms pusotra gada @Sadurskis teica: - Man nepatīk princips "nauda seko skolēnam", bet šobrīd tas ir vienīgais iespējamais veids. Vai pa šo laiku ir kas mainījies? @LA_lv #lauki #novadi pic.twitter.com/Ert52IGv3a— Gatis Šļūka (@KarikaturaLv) 8 июня 2018 г.
Напомним, политики и общественные деятели, да и простые жители не раз высказывали мнение, что школьная реформа опустошает латвийские села. Маленькие региональные школы вынуждены закрываться, так как в них ходят учиться максимум 10-15 детей разного возраста. В свою очередь, когда этим детям приходится добираться за несколько десятков километров в одну районную школу, то родители решают перебраться в крупные города, либо сразу за границу.