Люди с иконами собрались у Верманского парка в знак протеста против гей-парада (8)

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Эксклюзив | 9 июня 2018 года, 12:01

С утра в центре Риги, у Верманского парка, собралось около десяти человек, которые выступают против проведения шествия "Балтийский прайд-2018".

Собравшиеся держали в руках иконы и свечи.

Как рассказала порталу Mixnews.lv организатор мероприятия Елена, Православный общественный фонд не смог смириться с проведением такого мероприятие.

"Мы являемся представителями православного фонда, мы не хотим видеть эту мерзость. Наши дети не должны видеть эту нечисть. Вот они стоят, а надо взять шашку и гнать их поганой метлой!", - сказала она.

Комментарии 8
Упс5 минут назад
Пора прекратить эту пропаганду нетрадиционной ориентации. Скоро придётся устраивать демонстрации в защиту нормальной, человеческой семъи
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Уточнение12 минут назад
Клоуны , конечно же те , кто собирается в парке для явления своего ОНО горожанам. Те же , кто пошёл против государственной любви и почтения к этим биологическим подвидам, действительно Люди , могущие с гордостью сказать - Я ЧЕЛОВЕК!
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Ответ31 минуту назад
Клоуны!
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