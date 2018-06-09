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С утра в центре Риги, у Верманского парка, собралось около десяти человек, которые выступают против проведения шествия "Балтийский прайд-2018".

Собравшиеся держали в руках иконы и свечи.

Как рассказала порталу Mixnews.lv организатор мероприятия Елена, Православный общественный фонд не смог смириться с проведением такого мероприятие.

"Мы являемся представителями православного фонда, мы не хотим видеть эту мерзость. Наши дети не должны видеть эту нечисть. Вот они стоят, а надо взять шашку и гнать их поганой метлой!", - сказала она.