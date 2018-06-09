Люди с иконами собрались у Верманского парка в знак протеста против гей-парада (8)
Эксклюзив | 9 июня 2018 года, 12:01
С утра в центре Риги, у Верманского парка, собралось около десяти человек, которые выступают против проведения шествия "Балтийский прайд-2018".
Собравшиеся держали в руках иконы и свечи.
Как рассказала порталу Mixnews.lv организатор мероприятия Елена, Православный общественный фонд не смог смириться с проведением такого мероприятие.
"Мы являемся представителями православного фонда, мы не хотим видеть эту мерзость. Наши дети не должны видеть эту нечисть. Вот они стоят, а надо взять шашку и гнать их поганой метлой!", - сказала она.
Пора прекратить эту пропаганду нетрадиционной ориентации. Скоро придётся устраивать демонстрации в защиту нормальной, человеческой семъи
4
Ответить
Клоуны , конечно же те , кто собирается в парке для явления своего ОНО горожанам. Те же , кто пошёл против государственной любви и почтения к этим биологическим подвидам, действительно Люди , могущие с гордостью сказать - Я ЧЕЛОВЕК!
4
Ответить
Клоуны!
53
Ответить
Показать все (8)