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Молодые люди не видят смысла в участие в выборах, считает политолог, ассоциированный профессор Латвийского университета Ояр Скудра. Об этом он рассказал радио Baltkom.

"Во всех правительства в 21 веке, если посчитать голоса за правящие партии, всегда меньше 50% от всех, кто участвовал в выборах. Это ответственное меньшинство. Избиратель молодого поколения не видит политическую силу, предлагающую перспективу развития, которую он видит в западных странах, куда уезжает учиться и работать. Не видит ясную программу действий. Пока не произойдет перемен, молодого избирателя на выборах не будет", - говорит Скудра.

Напомним, по данным ЦИК Латвии, в 2014 году явка на выборы Сейма составила 58,85%. Партия "Согласия" получила 23% голосов, "Единство" 23% голосов, а СЗК - 19%. Коалицию сформировали "Единство", СЗК и Национальное объединение.