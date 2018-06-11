Профессор-лингвист: качество русского языка в Латвии резко упало (+ОПРОС) (26)

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Эксклюзив | 11 июня 2018 года, 12:24

Качество русского языка в Латвии очень упало, это ощущается и в переводных материалах, и в разговорной речи носителей русского языка, русофонов. Таким наблюдением поделился в интервью радио Baltkom профессор отделения русистики и славистики факультета гуманитарных наук Латвийского университета, ведущий специалист в области славянского языкознания Игорь Кошкин.

Чем меньше времени и внимания уделяется языку в высшем и среднем образовании, тем хуже его качество, пояснил Кошкин.

"Снижение количества времени, которое люди посвящают изучению языка, а в данном случае все эти процессы в Латвии [языковая политика – Ред.], безусловно, приводят к этому снижению. Кроме того, меньше внимания на него [русский язык] обращают те, кто является его носителем, то есть русофоны, наверное, такое же отношение и у других представителей общества к языку. Это приводит к снижению качества. Чем меньше языка в среднем и высшем образовании, тем меньше следят за его нормами, чистотой. Я хочу сказать, что качество русского языка очень упало. Например, это видно и тогда, когда осуществляются переводы в разных общественных или социальных сферах, в том числе, переводы названий; приходится забыть о чистоте и богатстве русского языка", - рассказал профессор.

Словарный запас это особенность языка одного человека, индивидуальная речь. Зависит она от степени образованности, от того, сколько хороших текстов на данном языке, хорошей литературы было прочитано в детстве и в школьные годы, пояснил Кошкин. По его словам, сегодня с этим проблемы даже у студентов факультета славистики.

"Среди наших студентов есть единицы, которые говорят на очень хорошем, чистом русском языке. Сразу видно, что это те, кто с самого детства читали всю известную классику, в том числе, и произведения Пушкина. Безусловно, если бы в школе было бы больше уроков русского языка и литературы, то можно было бы больше внимания уделять обсуждению литературы, чтению, написанию сочинений, это все развивает. Но вот у этих людей развитие речи происходило за счет самостоятельного интенсивного занятия языком, чтения. Но я обратил внимание, что в целом падает лексическое богатство индивидуального русского языка. Даже у наших студентов. Они основными произведениями считают те, которые сегодня экранизированы – например, Властелин колец, которые являются переводными. Конечно, эти современные моменты в культуре тоже надо понимать, но если мы говорим о русском языке – то все его богатство это знаменитые писатели, поэты и их творчество", - сказал профессор Игорь Кошкин.

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Комментарии 26
А ещё, а ещё....1 час назад
Бесконечные ограничения русского в школах и быту и бесконечные реформы от дуриков,таких как ШАдурик.
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Шадурик1 час назад
Конечно качество русского языка упало, т.к. его обучению уделяется недостаточно часов. Бедные дети уже нервничают, т.к. предметы на латышском. Это сегодня настоящее издевательство (геноцид) над детьми.
Кто-то за это должен будет ответить. Такое издевательство не прощается!
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Ж1 час назад
Что ты тварь ещё пиздишь!Иди сракой работай,раз мозги не работают
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