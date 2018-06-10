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Тем, кто занимается в Латвии языковой политикой, следует учитывать, что русофоны, носители русского языка в Латвии, хотели бы использовать его не только «на кухне». Об этом в программе «Утро на Балткоме» на радио Baltkom профессор отделения русистики и славистики факультета гуманитарных наук Латвийского университета, ведущий специалист в области славянского языкознания Игорь Кошкин.

Самому русскому языку ничего не угрожает, поскольку рядом есть его метрополия – Россия, напомнил профессор.

«Латвия – не тот единственный островок, где есть русский язык. Рядом находится большая страна, она называется метрополия русского языка, с огромным многомиллионным населением, говорящим на этом языке. Это основной официальный язык России, там существуют государственный и научный институты, которые следят за его развитием, есть литература, искусство... Поэтому на качество собственно русского языка языковая политика Латвии не влияет», - считает он.

По мнению Кошкина, языковая политика влияет на носителей языка в Латвии, что следовало бы понимать при осуществлении реформ. В основе борьбы за свой язык всегда лежит понятие «материнского языка», пояснил он.

«Если брать русский язык в Латвии, то все эти удаления из разных сфер, продиктованные и историческим опытом, и языковой политикой, и мотивами, связанными с развитием общества, с тенденциями, они влияют вот на что. У любого языка есть понятие “материнский язык". Посмотрим на языковую ситуацию Европы, Средние века и тд. Мы видим, что все языки Европы поднялись и развивались, исходя из осознания деятелями культуры, интеллигенции, элиты (которая говорила на этом языке как на родном, как на материнском), что его необходимо сохранять, противопоставляя какому-то официальному языку – латинскому, например. Понятие «материнского языка» лежит в основе борьбы за свой язык, за язык предков. И в отношении русских в Латвии тоже надо понимать, что у русофонов Латвии тоже есть такое понятие как материнский язык, и это означает, что они хотели бы этот язык использовать не только на кухне, - сказал Игорь Кошкин. - Здесь, в Латвии, вытеснение русского из этих сфер – Ред] касается тех, кто на нем говорит, то есть они не смогут его полноценно использовать и быть мастерами в этом языке».

Однако, по его мнению, носителям латышского языка тоже есть о чем задуматься.

«Если брать вытеснение из сфер науки какого-то языка, то здесь несмотря на идеологические и юридически укрепленные позиции латышского языка, ему также угрожает вытеснение, но не со стороны русского языка, а со стороны английского. Языка глобализации. Поскольку научная коммуникация происходит на английском, английский становится языком сферы науки, диссертаций, статей и соответственно сужает возможности использования и развития латышского», - считает профессор.