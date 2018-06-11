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Политический активист и общественный деятель Владимир Линдерман во время своего нахождения под арестом в Рижской центральной тюрьме написал гимн сопротивления русских Латвии. Об этом активист сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Линдерман предложил заканчивать данным гимном каждое шествие, которое организовывается против перевода школ на латышский язык обучения.

"В тюрьме написал гимн сопротивления русских Латвии, на знакомый мотив "Варшавянки". Многие уже заметили, что шествия в защиту школ проходят хорошо, ярко, а последующие выступления ораторов... ну, эмоциональный накал падает, скажем так. Может, стоит завершать шествие общим исполнением гимна?", - указал Линдерман.

Он также опубликовал текст гимна. В гимне Линдерман обещает сберечь русские школы и "разгромить" националистов.

"Русский язык — это наша святыня, русскую школу навек сбережем! Как наши деды нацистов громили, так мы и нациков всех разобьем!", - указывается в гимне.

Портал Mixnews.lv публикует полный текст гимна, а также его аудиозапись.

"Нам ненавистны нацистов законы,

Русского мира законы мы чтим!

Ваши из злобы и лжи бастионы

Твердой рукою навсегда сокрушим!

Не ради славы,

А ради правды

Марш, марш вперед,

Великий народ!

Не за награды,

Не требуя пощады,

Марш, марш вперед,

Великий народ!

Русский язык — это наша святыня,

Русскую школу навек сбережем!

Как наши деды нацистов громили,

Так мы и нациков всех разобьем!

Не ради славы,

А ради правды

Марш, марш вперед,

Великий народ!

Не за награды,

Не требуя пощады,

Марш, марш вперед,

Великий народ!

Ветер весенний играет с волнами,

Бьется взволнованно сердце в груди...

Реет гвардейское гордое знамя,

Мы не свернем с боевого пути!

Не ради славы,

А ради правды

Марш, марш вперед,

Великий народ!

Не за награды,

Не требуя пощады,

Марш, марш вперед,

Великий народ!"

Напомним, как уже писал Mixnews, 8 мая, Линдерман был задержан людьми в черной форме и в масках на остановке общественного транспорта в рижском районе Иманта. Свидетелем задержания стала правозащитница Оксана Челышева.

18 апреля Полиция безопасности начала уголовный процесс о возможных противоправных действиях на прошедшем 31 марта Вселатвийском родительском собрании. Речь шла о преступлениях, предусмотренных в разделе 10-м Уголовного закона "Преступления против государства".

Адвокат Владимира Линдермана Елена Квятковская обжаловала решение суда в Рижском окружном суде. 21 мая Рижский окружной суд решил отменить в отношении Линдермана меру пресечения в виде содержания под стражей.