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Ненормально, когда дети из гуманитарного потока сдают экзамены наравне с ребятами, которые учатся на физико-математической программе. Так считают педагоги со стажем, которые поделились своим мнением в программе "Утро на Балткоме" на радио Baltkom.

Как пояснила руководитель методической комиссии по математике рижской Золитудской гимназии, учитель математики Ольга Шеремет, в средней школе Латвии существуют четыре программы по изучению математики — программа гуманитарная, программа химико-биологическая, программа математическая и общеобразовательная программа. Каждая школа выбирает свой набор программ, с которой она работает.

"Разница в количестве часов, в которой работает ребенок, отличается. Так, в гуманитарной программе дети изучают математику 4 часа в неделю. Программа с математическим уклоном — 6 часов. А в результате дети сдают экзамен один и тот же", - сказала педагог.

По словам Шеремет, нужно разделить экзамен и сделать его отдельным для гуманитариев и математиков.

"Учитывая тенденцию последнего времени, когда каждый ребенок выбирает свою программу, было бы правильно, чтобы ребенок сдавал экзамен в соответствии с выбранной им программой, для гуманитариев один средний стандарт, для тех кто выбрал физико-математическое, инженерное направление нужен другой по сложности экзамен. А дети сейчас сдают все один сложный по своей структуре экзамен и это неправильно", - считает Шеремет.

Глава Латвийского объединения учителей математики Рудите Андерсоне в интервью радио Baltkom подчеркнула, что уже давно надо было дифференцировать экзамен по математике по уровням.

"Я всегда к среднестатистическим показателям отношусь очень скептически, потому что в них включены все образовательные учреждения - и гимназия, которые повышают рейтинг, и технические образовательные учреждения, снижающие показатели. В ассоциации учителей мы уже несколько лет говорим о том, что надо делать несколько экзаменов по математике, так как в профессиональных училищах мало контактных часов, а в гимназиях этих часов больше. Поэтому, как можно сравнивать, это совсем не по уму, то что нам приходится делать. Надо уже давно разделить экзамены на по крайней мере на два разных", - указала Андерсоне.

По словам учителей, несмотря на то, что очевидные промахи в содержании централизованных экзаменов по математике виден давно, активность родителей помогла поднять эту проблему на новый уровень.

Напомним, в этом году средний результат централизованного экзамена по математике в средней школе составляет 36,2%, что на 7,4 процентных пункта ниже, чем годом ранее, сообщает Государственный центр содержания образования (ГЦСО). При этом это самый низкий результат из всех экзаменов.

Работники сферы образования считают, что централизованный экзамен по математике, результаты которого год от года становятся все хуже, нужно разделить на уровни сложности, чтобы ученики профшкол не сдавали то же самое, что сдают учащиеся, осваивающие углубленную программу. В четырехчасовом экзамене должен быть предусмотрен перерыв.