Госполиция впервые за 27 лет изменила дизайн машин (1)

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Эксклюзив | 11 июня 2018 года, 14:31

В понедельник Государственная полиция представила общественности свою новый визуальный дизайн. В полдень, возле памятника Свободы были представлены автомобили Госполиции с новым трафаретом, разработанный совместно с Латвийской художественной академией (ЛХА).

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По словам представительницы пресс-центра Госполиции Симоны Гравите, на полицейских машинах новый трафарет обновили спустя 27 лет. Теперь машины полиции станут более заметными и хорошо различаемыми в транспортном потоке.

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Прежний трафарет Госполиции — на cдержанно сером фоне — в 1991 году разработал профессор ЛХА Гунарс Глудиньш. В те времена, по словам Гравите, была необходимость создать новую визуальную идентичность полиции, которая бы радикально отличалась бы от советской. Во время СССР оперативный транспорт милиции был ярко-желтого цвета.

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Комментарии 1
Ministry of Truth2 минуты назад
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