Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поздравил жителей соседней страны с Днем России, который отмечается 12 июня. Глава внешнеполитического ведомства пожелал россиянам процветания и светлого будущего.

"Поздравляю российский народ с национальным праздником - Днем России, желаю мира, процветания и светлого демократического будущего", - написал Ринкевич в соцсети Twitter, сделав запись как на русском, так и на английском языках.

As Russia celebrates its National day, I wish to the Russian people peace, prosperity and bright democratic future