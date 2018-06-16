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Латвия – единственная страна, в которой электронные сигареты на законодательном уровне приравниваются к обычным, что напрямую демонстрирует необдуманные и некомпетентные решения Сейма. Об этом в эфире радио Baltkom рассказала член правления Латвийской бездымной ассоциации Ольга Силакактиня.

«В Латвии на законодательном уровне приравниваются электронные сигареты к обычным. Мы, пожалуй, единственная страна, в которой есть такой закон. В остальных странах существуют два слова "smoking" и "vaping". В переводе с английского означает "курение" и "парение". Процессы абсолютно разные. В первом ты куришь процессы горения и выдыхаешь дым от сгорания. Даже во время пожара человек задыхается от дыма, прежде чем сгорает. А в электронных сигаретах используется жидкость, которая нагревается и образовывается пар» - пояснила эксперт.

Она отметила, что такое беспрецедентное приравнивание табачных изделий к электронным сигаретам - последствие непродуманной работы государства.

«Я думаю, что это все от лени. Надо было как-то в государстве на скорую руку упорядочить сферу электронных сигарет. Притом это было сделано за спиной. С нами даже никто не обсуждал этот вопрос и аргументов наших соответственно не слушал. Нам пришлось о себе заявлять самим. Ведь очень легко вейпы приравнять к сигаретам сказав, что это так же вредно. Зато не надо проводить исследований и анализировать опыт других стран. Очень удобно. Хотя они на мировом рынке электронные сигарету уже почти 20 лет. Больше всего электронных сигарет продается в Великобритании. И за последние 10 лет там наблюдается серьезное сокращение числа курящих сигарет, так как люди чаще предпочитают вейпы», - заключила Силакактиня.