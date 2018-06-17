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страшилками Исчезновение сигарет с открытых витрин магазинов не поможет сократить число курящей молодежи. Такое мнение в эфире радио Baltkom выразила член правления Латвийской бездымной ассоциации Ольга Силакактиня. По ее словам, бороться с курением надо, прежде всего, точечными информационно-пропагандистскими методами.

"То, что в Латвии хотят убрать сигареты с полок супермаркетов и спрятать их в железный бокс, не снизит количество новых курильщиков. Нет никаких доказательств эффективности такого метода. Это больше похоже на популистскую рекламную кампанию перед выборами. Конструктивности здесь нет. Чтобы подростки не курили, спрятать сигареты недостаточно. Ведь их не пугают даже устрашающие картинки на пачках", - сказала Силакактиня.

Она добавила, что проблемой курения надо заниматься глубже.

"Чтобы люди переставали курить или не начинали вовсе, надо понять почему они это делают. Точно не потому, что сигареты продаются на открытых витринах. Курение - это вирус, которым мы заражаемся с младенчества. Мы читаем сказки, смотрим мультфильмы, герои которых курят. Почему некоторые подростки начинают курить, а другие нет? Не надо уделять годы внимания этому вопросу, чтобы понять, что один из ответов скрывается в гиперактивности подростков", - отметила Силакактиня.

Он подчеркнула, что глупо делать одно и то же и ждать разных результатов.

"Надо заниматься правильной пропагандой. Надо показать, что бросить курить это просто. У нас мало рекламы, например, об эмоциональной гигиене, о дыхательных практиках. Такая практика даже лучше помогает в стрессовых ситуациях. Если у нас сотрудник на своем рабочем месте начнет делать дыхательную гимнастику, то на него посмотрят как на сумасшедшего. Ведь это не круто. На зато если он выйдет покурить, ему никто не скажет и слова. Надо запустить ролик, в котором человек, начинающий курить, надевает на себя ошейник и поводок. Таким образом, в головах людей будет возникать представление о потери независимости. Ведь устрашающие картинки тоже не проблема. Человек перекладывает свои сигареты в портсигар, покупает красивую зажигалку, и каждый раз еще с большим наслаждением продолжает курить", - заключила Силакактиня.