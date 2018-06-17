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В поисковую организацию Bezvests.lv все чаще обращаются люди с просьбой найти родственников и близких. Об этом в программе "Утро на Балткоме" на радио Baltkom рассказал основатель и руководитель поисковой организации Bezvests.lv Александр Фаминский.

"Чем больше мы находим, тем больше к нам обращаются. Как говорится, слава бежит впереди. И некоторые люди даже звонят и спрашивают, а почему вы не можете в течение получаса приехать. Мы говорим, что мы добровольцы, не можем сразу бросить работу и приехать. Такое есть", - признает Александр.

Фаминский рассказал, как и когда может приехать команда волонтеров, чтобы начать полноценные поисковые работы.

"Мы можем приехать вечером, после 17-ти часов, когда работа заканчивается. Конечно, если пропадет ребенок, мы все побросаем свои дела и 100% уйдем с работы, чтобы отправиться искать его. Везде существует такое "табу" , если пропадает ребенок, то мы бежим искать. Если мы понимаем, что идет угроза жизни, то надо ехать сейчас", - сказал основатель Bezvests.lv.

По словам Александра, поисковики Bezvests работают на общественных началах, не получая за это ни копейки, поэтому и называются волонтерами.

"Не получаем за поиски денег. Мы даже тратим больше свои деньги. Ходят мифы, что Bezvests.lv получают зарплаты, но у нас нет ни одной должности, нет выплат на бензин. У нас есть некоторые пожертвования, около 10-15 тысяч в год, которые мы тратим на закупку техники. Вот мы недавно купили очень хороший мотор для лодки на поисках на воде", - рассказал поисковик.

При этом Фаминский отметил, что жертвуют на эти цели как правило те люди, которые столкнулись с несчастьем и видели, как трудно искать человека.

На вопрос ведущих радио Baltkom, зачем Bezvests занимается поиском, Фаминский указал, что как можно не помочь, когда ты знаешь, как помочь.

"Втянулся и остановиться тяжело. Иногда кажется, что устал и хочется отойти в сторону, но эти звонки, звонки, звонки...И ты видишь, что ты людям можешь помочь и знаешь, как это сделать".