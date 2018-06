Эксклюзив |

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич потребовал от российских властей отпустить из заключения украинского режиссера Олега Сенцова, который осужден за организацию терактов в Крыму и объявил голодовку в колонии.

"После того, как украинский кинематографист Олег Сенцов второй месяц проводит голодовку в российской тюрьме, я присоединяюсь к тем, кто требует от российских властей немедленного освобождения его, а также других политических заключенных", - написал Ринкевич в своем Twitter.

As Ukrainian film maker Oleg #Sentsov enters second month of hunger strike in Russian prison I join those who demand Russian authorities to release him as well as other political prisoners immediately #SaveOlegSentsov