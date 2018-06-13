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Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич потребовал от российских властей отпустить из заключения украинского режиссера Олега Сенцова, который осужден за организацию терактов в Крыму и объявил голодовку в колонии.

"После того, как украинский кинематографист Олег Сенцов второй месяц проводит голодовку в российской тюрьме, я присоединяюсь к тем, кто требует от российских властей немедленного освобождения его, а также других политических заключенных", - написал Ринкевич в своем Twitter.

As Ukrainian film maker Oleg #Sentsov enters second month of hunger strike in Russian prison I join those who demand Russian authorities to release him as well as other political prisoners immediately #SaveOlegSentsov — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) June 13, 2018

Напомним, как ранее указал глава внешнеполитического ведомства Латвии, окружной военный суд в Ростове-на-Дону, приговоривший украинского режиссера Олега Сенцова к 20 годам лишения свободы, действовал незаконно.

На днях участники "Кинотавра" во время церемонии закрытия потребовали отпустить украинского режиссёра Олега Сенцова, который был заключён на территории России.

"Мы присоединяем свой голос к тем, кто борется за их свободу", — заявил кинокритик Андрей Плахов от имени жюри фестиваля. Подписавшие обращения также просят отпустить из-под стражи режиссёра Кирилла Серебренникова — фигуранта дела "Седьмой студии".

Северо-Кавказский окружной военный суд 25 августа 2015 года приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Как установлено следствием и судом, он создал террористическую группу, действовавшую в Крыму. Весной 2014 года ее участники совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации "Русская община Крыма" и регионального отделения "Единой России". Кроме того, согласно материалам дела, они готовились взорвать памятник Ленину.

14 мая Сенцов подал заявление о голодовке.

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