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Госполиция на основании сомнительного заявления проводит рейдерские захваты и закрывает предприятия. Об этом в эфире радио Baltkom заявил совладелец сети ресторанов Vairāk Saules, шеф-повар Эндийс Берзиньш, чьи заведения после вчерашних обысков в связи с подозрениями на вмешательство в работу кассовых аппаратов закрыты.

"Обыски проводились просто кошмарно - с автоматами, лицами к стене. Такое ощущение, что мы занимаемся не кухней, а терроризмом или торгуем наркотиками. В ходе обыска, они упомянули о доказательствах, якобы мы подкручиваем кассовые аппараты. У нас стоят новейшие кассовые системы, которые заверили в Службе доходов. У нас даже спросили, куда в аппарат вставляется флешка. Ведь ее даже некуда вставлять, потому что аппарат этого не предусматривает", - рассказал Берзиньш.

Сегодня рестораны закрыты

Он уверен, что на обыск Госполицию сподвигли конкуренты.

"В полицию обратились с заявлением наши конкуренты. Только на одном этом основании было заведено дело. Это нонсенс! Получается, что на основании кляузы конкурентов можно закрыть ресторан всего за один день. С более подробной официальной информацией о заявлении конкурентов мы выступим через два дня. Но могу сказать, что через 40 минут после начала обысков, торговые центры получили письмо от конкурентов, в котом говорится, что те бы с удовольствием взяли помещения, которые арендуем мы", - рассказал шеф-повар.

Он добавил, что те обвинения, к которым их причисляют, невозможно осуществить.

"Как мы можем проводить махинации с аппаратами, если это невозможно технически. Признаться, полиция сама не понимала, что им надо найти. Задержали главного бухгалтера, других людей... Похоже на рейдерский захват. У нас в Латвии на основании заявления могут закрыть что угодно - и банк, и ресторан. Снова люди останутся без работы. Мне интересно, что будет делать полиция, когда убедится, что ничего не нашла. Невозможно найти спрятанное, если никто ничего и не прятал. Я сомневаюсь, что полиция извинится перед нами на пресс-конференции. Но мы будем этого требовать", - сказал Берзиньш.

Также он надеется, что в течение нескольких дней рестораны возобновят свою работу.

Как сообщалось, Госполиция по подозрению на вмешательство в работу кассовых аппаратов в ресторанах Vairаk saules задержала четырех человек, сообщил заместитель начальника управления криминальной полиции Рижского регионального управления полиции Игорь Томашев.

В конце мая начат уголовный процесс по двум статьям Уголовного закона - о нарушении правил ведения бухгалтерии с корыстными целями и о незаконных действиях с системой автоматизированной обработки данных.

Среди задержанных - Марика Витолиня, владелица обслуживающей компьютерную систему ресторана компании, которая в отчете предприятия за прошлый год указана как главный бухгатлер. Задержан руководитель отдела поставок, имени которого Берзиньш не назвал.

На вопрос, есть ли среди задержанных член правления владеющей сетью ресторанов компании ООО Vеl vairаk saules Андис Осис, Берзиньш ответил отрицательно, пояснив, что Осис вместе с ним находится сейчас в Финляндии. На вопрос о других задержанных Берзиньш ответил, что ему ничего не известно.

Полиция подозревает, что бухгалтерские данные в сети ресторанов искажались уже с 2016 года. В кассовых аппаратах указывались доходы меньше, чем реальные.

Уголовный процесс начат на основании заявления и информации, имеющейся в распоряжении полиции. Ущерб, нанесенный государству, может составлять около 1,5 млн евро.