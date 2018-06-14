Эксклюзив |

Из-за обысков, проведенных латвийской полицией в ресторанах сети Vairāk Saules, пострадает вся туристическая отрасль в стране. Об этом в эфире радио Baltkom президент Латвийского общества ресторанов Янис Йензис.

"Надо понять, что такие рестораны — очень важная часть туризма. Люди приезжают в Ригу не только потому, что это гостеприимный город, но и потому, что здесь очень качественная кухня. Это признавалось на международном уровне. Так что туризм тоже пострадает, но я надеюсь, что все будет происходить не в стиле 90-х, как это было во вторник, а как должно быть в 21-м веке. Мы как ассоциация готовы сесть за стол переговоров со всеми контролирующими структурами, чтобы обсудить как сделать этот бизнес был платежеспособным. Чтобы мы могли спокойно спать, платить налоги и работники имели все социальные гарантии и нормально работали", - сказал Йензис.

Кроме того, по словам главы общества ресторанов, многие рестораторы могут свернуть свое дело и увести бизнес за границу.

"Сейчас при такой ситуации, когда налоги в этом бизнесе непомерные, не урегулированы нормативные акты в этой сфере, многие начинают задумываться о том, чтобы закрыть бизнес. Вот один из рестораторов, являющийся членом правления Латвийского общества ресторанов, недавно закрылся", - сказал Янис Йензис.

Напомним, как ранее сообщили совладельцы сети Vairāk Saules Эндийс Берзиньш и Мартиньш Калниньш, из-за обысков и принудительной остановки работы рестораны потерпели ущерб в размере 25 тысяч евро.

По их мнению, обыск нужно расценивать как неадекватную и необоснованную демонстрацию власти. Также со стороны полиции не было "никакой нормальной коммуникации" с представителями предприятия.

Во вторник, 12 июня стало известно, что полиция провела 34 обыска в офисах, ресторанах и по месту жительства людей. Изъяты документы, носители данных, кассовые аппараты.