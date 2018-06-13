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У игроков российских футбольных клубов и национальной сборной отсутствует мотивация побеждать и переходить в сильнейшие клубы мира в связи с тем, что дома они получают огромные зарплаты. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал спортивный журналист и комментатор Анатолий Крейпанс.

"Многие игроки, попадая в российские клубы, получают такие условия, что большинство из них больше ни к чему не стремится. Они не стремятся попасть в английскую Премьер-лигу, Бундеслигу или Ла Лигу. Там нужно биться за место в составе, нужно на каждой тренировке что-то доказывать. А зачем? Куда вы без меня денетесь? Классных игроков с российским паспортом не так много. Голландский тренер, который работал в молодежной системе ЦСКА, рассказывал, что когда увидел, на каких машинах ездят игроки, даже близко не попадающие в состав, он был в шоке. Все, жизнь удалась. В хоккее, например, такого нет. Александр Овечкин недавно сказал: я не за деньгами уезжал в НХЛ, а за мечтой. Почему в футболе такого нет — я не знаю", - сказал Крейпанс.

Напомним, завтра в Москве матчем Россия — Саудовская Аравия стартует чемпионат мира по футболу. Турнир пройдет в 11 городах России и продлится до 15 июля. Сборная России во главе со Станиславом Черчесовым в этом году не выиграла ни одного матча, установив антирекорд — семь безвыигрышных матчей с одним тренером.