Война компроматов! Нацблок "крышует" администраторов неплатежеспособности? (22)

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Эксклюзив | 14 июня 2018 года, 12:03

Депутат Рижской думы, бывший работник Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Юрис Юрашс (НКП) пообещал обратиться в правоохранительные органы в связи с тем, что в его распоряжение попали документы о денежных переводах бывшего администратора неплатежеспособности Айгара Лусиса политикам Национального объединения VL-TB/LNNK .

По словам Юрашса, в его распоряжение попали распечатки с банковского счета Лусиса, свидетельствующие о переводе денег председателю правления VL-TB/LNNK Райвису Дзинтарсу, члену правления Иманту Парадниексу и его жене. Основываясь на этой информации, Юрашс допускает, что Дзинтарсу могли быть перечислены более 100 000 евро, а Парадниексу — более 500 000 евро. Денежные переводы осуществлялись в течение нескольких лет.

Согласно документам, перечисления оформлены как деньги в долг, но Юрашс считает, что это были просто взятки и к ним причастен бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс, который вместе с Лусисом фигурирует в уголовных процессах.

Юрашс рассказал, что публиковать документы не будет, так как в распечатках видны данные и других физлиц и предприятий. Всю информацию он передаст KNAB и Генпрокуратуре.

В свою очередь Национальное объединение в сообщении для СМИ назвала эту информацию ложью.

Как указал председатель VL-TB/LNNK Райвис Дзинтарс, такая кампания по очернительству нацблока для Латвии является беспрецедентной и политическая сила обратится в правоохранительные структуры с целью наказать ее организаторов.

Напомним, В Сейме рассматривается заявление о выражении недоверия главе Минюста Дзинтарсу Расначсу, представляемому нацблоком, который отвечает за сферу администрации неплатежеспособности. Запрос об отставке подписали в целом 26 оппозиционных депутатов.

Оппозиционеры считает, что министр юстиции ответственен за неупорядоченное законодательство в отношении работы администраторов неплатежеспособности, поэтому должен взять на себя ответственность за правонарушения в отрасли.

Процесс администрирования неплатежеспособности все эти годы приносил пользу только самим администраторам, но не способствовал получению выгоды государством, считают оппозиционные политики.

Комментарии 22
Светлана3 часа назад
Так их! "Мочи бобров со всей земли!")))
Ну до чего же у них у всех перед выборами светлеет в головах!
Вот только не говори, бывший работник Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией KNAB, что ты все эти годы об этом даже не догадывался!
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ну так3 часа назад
в чём дело, передавай документы и в полицию безопасности и в СГД и в прокуратуру и в Сейм, народ конечно давно догадывался что они живут не на трудовые доходы но у нас нет документов какими вы апелируете. Сказал А говори Б, иначе они должны подать в суд за клевету
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Падва2 часа назад
Вот оно истинное лици национализма.
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