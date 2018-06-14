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Депутат Рижской думы, бывший работник Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Юрис Юрашс (НКП) пообещал обратиться в правоохранительные органы в связи с тем, что в его распоряжение попали документы о денежных переводах бывшего администратора неплатежеспособности Айгара Лусиса политикам Национального объединения VL-TB/LNNK .

По словам Юрашса, в его распоряжение попали распечатки с банковского счета Лусиса, свидетельствующие о переводе денег председателю правления VL-TB/LNNK Райвису Дзинтарсу, члену правления Иманту Парадниексу и его жене. Основываясь на этой информации, Юрашс допускает, что Дзинтарсу могли быть перечислены более 100 000 евро, а Парадниексу — более 500 000 евро. Денежные переводы осуществлялись в течение нескольких лет.

Согласно документам, перечисления оформлены как деньги в долг, но Юрашс считает, что это были просто взятки и к ним причастен бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс, который вместе с Лусисом фигурирует в уголовных процессах.

Юрашс рассказал, что публиковать документы не будет, так как в распечатках видны данные и других физлиц и предприятий. Всю информацию он передаст KNAB и Генпрокуратуре.

TIKAI FAKTI! .@JurisJurass ar dokumentiem parāda kā maksātnespējas mafija pērk politiķus, @RaivisDzintars - virs 100 000€, @Paradnieks - virs 500 000€. Turpinājums sekos! pic.twitter.com/JO4WWyepVV — Konservativie (@konservativie) June 13, 2018

В свою очередь Национальное объединение в сообщении для СМИ назвала эту информацию ложью.

Как указал председатель VL-TB/LNNK Райвис Дзинтарс, такая кампания по очернительству нацблока для Латвии является беспрецедентной и политическая сила обратится в правоохранительные структуры с целью наказать ее организаторов.

Напомним, В Сейме рассматривается заявление о выражении недоверия главе Минюста Дзинтарсу Расначсу, представляемому нацблоком, который отвечает за сферу администрации неплатежеспособности. Запрос об отставке подписали в целом 26 оппозиционных депутатов.

Оппозиционеры считает, что министр юстиции ответственен за неупорядоченное законодательство в отношении работы администраторов неплатежеспособности, поэтому должен взять на себя ответственность за правонарушения в отрасли.

Процесс администрирования неплатежеспособности все эти годы приносил пользу только самим администраторам, но не способствовал получению выгоды государством, считают оппозиционные политики.