Эксклюзив |

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич, который несколько лет назад совершил каминг-аут, признавшись в своей нетрадиционной сексуальной ориентации, поставил в пример Украину, где Минюст поддержал введение гражданского партнерства для однополых пар.

"Только что на Украине", - написал Ринкевич, опубликовав сообщение о том, что Минюст Украины поддерживает легализацию партнерских отношений.

"Министерство юстиции Украины заявляет, что поддерживает легализацию однополого гражданского партнерства. Трудно представить, что это решение пройдет через Раду, но это значительный шаг вперед", - написал журналист-международник Леонид Рагозин.

Как сообщается, Министерство юстиции Украины выступило в поддержку гражданских партнерств для однополых пар в Украине во время круглого стола в офисе Омбудсмана. Соответствующее меры будут представлены в Плане действий по реализации Национальной стратегии в области прав человека.

Напомним, обращаясь к участникам "Балтийского гей-парада", прошедшего 9 июня в Риге, Ринкевич указал, что надо продолжать борьбу за урегулирование вопроса о партнерских отношениях.

"Уверен, что с вашей всеобщей поддержкой и неустанной убедительной работой нам удастся добиться признания партнерских отношений", - написал политик.

Активная дискуссия о легализации партнерских отношений между лицами одного пола развернулась после того, как министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич (Е) публично объявил о своей гомосексуальной ориентации 6 ноября 2014 года.

Минюст, возглавляемый представителями нацблока, неоднократно заявлял, что этот вопрос не стоит в повестке дня, так как Латвия чтит традиционную семью.

Между тем некоторые политики подчеркивают, что партнерские отношения вовсе не означают гомосексуальную связь.

Депутат Сейма Алексей Лоскутов в интервью радио Baltkom ранее указал, что партнерские отношения имеют более широкий смысл, и не должны были затрагивать Гражданский закон о браке, напрямую связанный с Сатверсме.

"Здесь надо рассматривать вопрос о введении определенных прав партнеров, например, когда пожилые люди, пенсионеры, чтобы уменьшить свои затраты на жизнь, живут вместе. Две старушки, два старичка или старичок со старушкой, которые не ходят вступать в брак. Им брак не нужен. Но, живя вместе, партнерские отношения будут означать, что если один заболел, второй сможет прийти к нему в больницу, прийти в реанимацию - руку подержать, так как чужого человека не пускают", - сказал депутат.