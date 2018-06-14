Защитники русского языка вступили в партию "Согласие" (39)

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Эксклюзив | 14 июня 2018 года, 10:41

Представитель Латвийской ассоциации в поддержку школ с обучением на русском языке, а также организатор Латвийского родительского форума Константин Чекушин и правозащитник, соорганизатор акции "Бессмертный полк" Маргарита Драгиле вступили в партию "Согласие". Об этом на совместной пресс-конференции сообщил председатель "Согласия", мэр Риги Нил Ушаков.

По его словам, с приходом Драгиле и Чекушина команда "Согласия", отвечающая за качество образования, стала сильнее.

"У нас очень хорошая новость для родителей, а также детей всех латвийских школ: наша команда, которая отвечает за образование и работает над тем, чтобы сделать латвийские школы кузницей кадров, становится сильнее. В парламентских выборах от списка "Согласия" будут участвовать специалисты – люди, которые своими делами показали, насколько много они сделали для системы образования в Латвии. Это - Константин Чекушин и Маргарита Драгиле", - рассказал Ушаков.

Как они рассказали общественные деятели во время пресс-конференции, они планируют баллотироваться в Сейм, чтобы добиться отмены реформы системы образования.

Как указала Маргарита Драгиле, уже сейчас готовится к подаче иск в Конституционный суд "против отмены поправок о ликвидации билингвального образования". В свою очередь, Чекушин подчеркнул, что реформу системы образования реализовать невозможно, что, по его словам, уже сейчас признают и многие учителя и директора школ.

"Я разговаривал со многими директорами школ. Даже несмотря на то, что они лучше любого политика пытаются сгладить все углы, чтобы о них не подумали плохо, они открытым текстом сейчас говорят, что провести реформу образования невозможно. Сейчас, конечно, начинается предвыборный период, и мы видим, что политики используют это, чтобы поднять свой рейтинг. Я надеюсь, что все-таки начнется конструктивный диалог – только вопрос в том, когда это произойдет", - указал Чекушин.

В свою очередь, в интервью радио Baltkom Драгиле и Чекушин указали, что главная цель их участия в парламентских выборах - получить возможность отстаивать в Сейме права латвийцев на билингвальное образование.

"Я иду по списку партии "Согласие" как представитель общественных организаций. Основная моя цель – принять участие в выборах и попасть в парламент для того, чтобы в процессе принятия решений, в частности касающихся вопросов образования, были представлены интересы профессионалов и родителей", - рассказала Драгиле.

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Тем временем, как отметил Чекушин, он решил участвовать в выборах от партии "Согласие", поскольку идеи данной политической силы ему наиболее близки.

"Я пошел на выборы, поскольку стал понимать, что в течение последнего года я занимаюсь политикой. Мне нужно было выбрать ту партию, чьи идеи мне близки. Партии мало просто привлекать избирателя, а избирателю мало просто голосовать за нее. То есть, если ты голосуешь за какую-то партию, то ты готов почувствовать себя частью этой силы. Все последние разы я голосовал за "Согласие", поэтому у меня не было большого выбора, куда идти. Поэтому, поскольку я голосовал за "Согласие", вполне логично, что я иду на выборы вместе с этой политической силой. Тем более, мне кажется, что "Согласие" является единственной политической силой, которая не на словах, а на деле заботится абсолютно обо всех общинах, живущих в Латвии", - указал Чекушин.

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Между тем, как после пресс-конференции в интервью радио Baltkom указал мэр Риги Нил Ушаков, "Согласие" рассчитывает предотвратить осуществление реформы образования в школах, в частности, переход на латышский язык обучения.

"У нас абсолютно четкий план [в отношении образования] – с одной стороны, количественно, за счет большего представительства «Согласия» в Сейме, с другой стороны – качественно, за счет того, что в нашей команде есть люди, которые в вопросах образования являются специалистами самого высокого уровня. И за счет того, что у нас есть такие люди, как Константин Чекушин и Маргарита Драгиле, а также другие люди с большим политическим опытом, мы рассчитываем на то, что в следующем созыве остановим как языковую часть реформы, а также другие ее составляющие, которые калечат качество образования. То, что сейчас происходит и еще будет происходить со школами, нас пугает и мы надеемся все это остановить", - рассказал Ушаков.

Напомним, в марте 2018 года Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону об образовании и к закону о всеобщем образовании, предусматривающие с 2019/2020 учебного года в школах нацменьшинств начать постепенный переход к обучению на латышском языке на этапе средней школы.

За поправки проголосовали 58 депутатов, против было 18.

Комментарии 39
1234563 часа назад
Нацисты рано радуются,если считают что благодаря этой реформе,им удастся превратить в себе подобных наших детей! У меня сын,хорошего знакомого учится в Латышской школе,сыну 15 лет,так он каждый раз приходит после школы домой,и спрашивает у отца и матери,вот нам в школе рассказывали так,а как было на самом деле? По рассказам,у них там,на уроках истории,бесконечное нытьё про оккупацию,в которую не один русский ребёнок не верит,да и не только русские,сами же латыши не которые,это нытьё мимо ушей пропускают,учат,делают домашнее задание,сдают экзамен,и сразу же забывают про это! Так что тут в данной ситуации как мне кажется,родителям изначально просто,надо дать ребёнку понять,чему можно верить,чему нет! Иначе из них точно вырастут такие как Patriot местный,которым кроме как про оккупацию в реальной жизни,и про то как им русские жить в Латвии мешают,даже поговорить не о чем!)
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Cветлана3 часа назад
Просто в партии Согласия почти не осталось порядочных людей! Вот и позвали Константина, - отца троих детей и активиста штаба защиты русских школ.
Но только после такого поступка его тоже трудно назвать порядочным!
Нет, Константин, в рядах Согласия ни хрена ты для отмены реформы не сделаешь, - Нил не даст. ТЫ ТЕПЕРЬ СОГЛАСОС!
3
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)))3 часа назад
Это мы ещё посмотрим! Некогда не говори нацист не когда! А свои грамматас валстс валодас,засунь себе в анальное отверстие!
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