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Представитель Латвийской ассоциации в поддержку школ с обучением на русском языке, а также организатор Латвийского родительского форума Константин Чекушин и правозащитник, соорганизатор акции "Бессмертный полк" Маргарита Драгиле вступили в партию "Согласие". Об этом на совместной пресс-конференции сообщил председатель "Согласия", мэр Риги Нил Ушаков.

По его словам, с приходом Драгиле и Чекушина команда "Согласия", отвечающая за качество образования, стала сильнее.

"У нас очень хорошая новость для родителей, а также детей всех латвийских школ: наша команда, которая отвечает за образование и работает над тем, чтобы сделать латвийские школы кузницей кадров, становится сильнее. В парламентских выборах от списка "Согласия" будут участвовать специалисты – люди, которые своими делами показали, насколько много они сделали для системы образования в Латвии. Это - Константин Чекушин и Маргарита Драгиле", - рассказал Ушаков.

Как они рассказали общественные деятели во время пресс-конференции, они планируют баллотироваться в Сейм, чтобы добиться отмены реформы системы образования.

Как указала Маргарита Драгиле, уже сейчас готовится к подаче иск в Конституционный суд "против отмены поправок о ликвидации билингвального образования". В свою очередь, Чекушин подчеркнул, что реформу системы образования реализовать невозможно, что, по его словам, уже сейчас признают и многие учителя и директора школ.

"Я разговаривал со многими директорами школ. Даже несмотря на то, что они лучше любого политика пытаются сгладить все углы, чтобы о них не подумали плохо, они открытым текстом сейчас говорят, что провести реформу образования невозможно. Сейчас, конечно, начинается предвыборный период, и мы видим, что политики используют это, чтобы поднять свой рейтинг. Я надеюсь, что все-таки начнется конструктивный диалог – только вопрос в том, когда это произойдет", - указал Чекушин.

В свою очередь, в интервью радио Baltkom Драгиле и Чекушин указали, что главная цель их участия в парламентских выборах - получить возможность отстаивать в Сейме права латвийцев на билингвальное образование.

"Я иду по списку партии "Согласие" как представитель общественных организаций. Основная моя цель – принять участие в выборах и попасть в парламент для того, чтобы в процессе принятия решений, в частности касающихся вопросов образования, были представлены интересы профессионалов и родителей", - рассказала Драгиле.

Тем временем, как отметил Чекушин, он решил участвовать в выборах от партии "Согласие", поскольку идеи данной политической силы ему наиболее близки.

"Я пошел на выборы, поскольку стал понимать, что в течение последнего года я занимаюсь политикой. Мне нужно было выбрать ту партию, чьи идеи мне близки. Партии мало просто привлекать избирателя, а избирателю мало просто голосовать за нее. То есть, если ты голосуешь за какую-то партию, то ты готов почувствовать себя частью этой силы. Все последние разы я голосовал за "Согласие", поэтому у меня не было большого выбора, куда идти. Поэтому, поскольку я голосовал за "Согласие", вполне логично, что я иду на выборы вместе с этой политической силой. Тем более, мне кажется, что "Согласие" является единственной политической силой, которая не на словах, а на деле заботится абсолютно обо всех общинах, живущих в Латвии", - указал Чекушин.

Между тем, как после пресс-конференции в интервью радио Baltkom указал мэр Риги Нил Ушаков, "Согласие" рассчитывает предотвратить осуществление реформы образования в школах, в частности, переход на латышский язык обучения.

"У нас абсолютно четкий план [в отношении образования] – с одной стороны, количественно, за счет большего представительства «Согласия» в Сейме, с другой стороны – качественно, за счет того, что в нашей команде есть люди, которые в вопросах образования являются специалистами самого высокого уровня. И за счет того, что у нас есть такие люди, как Константин Чекушин и Маргарита Драгиле, а также другие люди с большим политическим опытом, мы рассчитываем на то, что в следующем созыве остановим как языковую часть реформы, а также другие ее составляющие, которые калечат качество образования. То, что сейчас происходит и еще будет происходить со школами, нас пугает и мы надеемся все это остановить", - рассказал Ушаков.

Напомним, в марте 2018 года Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону об образовании и к закону о всеобщем образовании, предусматривающие с 2019/2020 учебного года в школах нацменьшинств начать постепенный переход к обучению на латышском языке на этапе средней школы.

За поправки проголосовали 58 депутатов, против было 18.