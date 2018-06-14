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Причин для критики министра финансов Латвии Даны Рейзниеце-Озолы много и только она в этом виновата, сказал в интервью радио Baltkom Специалист по общественным отношениям, публицист Марцис Бендикс.

"Она натворила многое, целых два вагона и еще с прицепом. Кучинскис как премьер он либо требует отставки либо защищает. Он решил защищать", - сказал Бендикс, комментируя сказанное Марисом Кучинскисом о проводимой против главы Минфина очернительной кампании.

По словам эксперта, министр финансов наделен очень большими полномочиями, поэтому Кучинскис не мог "потерять" такого игрока, особенно в преддверии выборов.

"Министр финансов по сути является первым министром, так как он имеет право подписывать договоры без доверенности правительство. Министр финансов — очень ключевая позиция. И если бы премьер решил отправить в отставку перед выборами, когда неизвестно, что будет твориться дальше — это был бы для Кучинскиса очень критичный момент. Именно поэтому он иногда несет всякую чушь: "она крутая, она координированная"", - подчеркнул Бендикс, указав иронично, что и он тоже попадает в эту категорию.

По словам эксперта, самым ярким примером неудачной работы Рейзниеце-Озолы были выборы нового главы СГД.

"Как они реагировали, как избирали начальника ВИД, это же не так, что комиссия с Марса прилетела, это делали подчиненные Рейзниеце-Озолы и они не смогли сделать то, что мог бы сделать 10-тиклассник. А они что делали, просеивали, это действительно провал, там же было, как они говорили чуть ли не 18 кандидатов. Тогда где второй кандидат? А этот якобы был самый лучший. А завалили его по сути по пустячным причинам", - сказал Бендикс.

По словам эксперта, министра финансов критикуют совершенно обоснованно.

"Скуиньш был ликвидатором в одном процессе, когда было кинуто государство, он знает, как налоговую службу одурачить. Кто, как не министр, должна была ответить за эту ситуацию. Ее критикуют совершенно обосновано, а инициатор кампании известен. Зовут инициатора - Дана Рейзниеце Озола", - сказал Бендикс.

Напомним, главный претендент на пост генерального директора Службы государственных доходов (СГД) Марис Скуиньш принял решение отозвать свою кандидатуру на эту должность. По его словам, он столкнулся с клеветой в свой адрес.

В свою очередь газета Neatkarīgā Rīta Avīze сообщила, что Скуиньш в 2012 году был также членом правления, владельцем и даже ликвидатором предприятия Natural Resources, совладельцем которого в свое время был подозреваемый в махинациях Мартинсонс.

Как сказала министр финансов Дана Рейзниеце-Озола, на должность главы СГД будет объявлен новый конкурс. Эта информация была подвергнута резкой критике.

Как заявил премьер-министр Марис Кучинскис заявил, что в последние недели против Рейзниеце-Озолы ведется целенаправленная кампания.