Эксклюзив |

Выдвижение в качестве кандидата в премьеры Вячеслава Домбровского для "Согласия" является беспроигрышным вариантом, об этом в интервью радио Baltkom сказал специалист по общественным отношениям, публицист Марцис Бендикс.

По словам эксперта, смущает то, что Домбровский согласился на это предложение после того, как потерял финансирование для своего бизнес-проекта Certus.

"Его академическая работа после ухода из политики, была завязана на узком финансировании частного бизнеса. Финансовые потоки прекратились после краха ABLV. Теряя эти финансы, Домбровскому либо надо идти на простые харчи обратно в университет, а он компетентный и без работы не остался бы. Либо, с его амбициями, возвращаться в политику", - считает эксперт.

Он подчеркнул, что у "Согласия" никогда не было человека, которого можно было бы серьезно рассматривать в качестве кандидата в премьеры.

"Да, они выставляли то одну, то другую кандидатуру, но было ясно, что он никогда не станет премьером. Выставить человека, который понимает макроэкономические законы и может по ним дискутировать — это для "Согласия" фактически беспроигрышный вариант", - сказал Бендикс.

В то же время, эксперт отметил то, что Домбровский до ухода из политики, придерживался крайне противоположного мнения о развитии страны, чем позиция официальных властей Латвии.

"До выдвижения в премьеры от "Согласия" Домбровский был экспертом в экономике, который склонялся больше в либеральную сторону. С точки зрения политологии, выставлять его кандидатуру - странно. Но избиратель может не заметить этот момент", - сказал Бендикс.