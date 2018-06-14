Премьера спектакля «Танго Эспланада. Рижская мелодия» пройдет в ДК ВЭФ 24 августа.

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Автор пьесы – Александр ЭТМАН, бывший рижанин, журналист легендарной «Молодежки», c конца 80-х живущий в Америке. Пьесу он посвятил Риге. Это невероятно трогательная и смешная история любви. Сюжет непосредственно связан с Ригой, и неслучайно в названии звучит слово «Эспланада». Это наша рижская Эспланада.

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В главных ролях - Татьяна ЧЕРКОВСКАЯ и Андрей ГАРКАВИ – в свое время ведущие актеры Рижского ТЮЗа, ныне руководители модной арт-платформы Stadia. В яркой характерной роли занят диктор Первого Балтийского канала Юрий КУШПЕЛО – в прошлом тоже актер Рижского ТЮЗа, а также другие рижские актеры. Конечно, исходя из названия, будет танго – это «театральный привет» рижанину Оскару Строку, c которым семья автора дружила. За «танцевальную» часть постановки взялся известный артист балета Александр РУМЯНЦЕВ.

Александр ЭТМАН – издатель, писатель, cоздатель медиа-группы Svet Russian Media в Чикаго. Пьесу посвятил памяти родителей и дедушки-рижанина. Именно поэтому премьера проходит в Риге. Юлий Этман, дед Александра по отцу, был известным артистом Рижского еврейского театра , выступавший на рижской сцене под псевдонимом «Юлин».

Юлий Юлин также как сценарист сотрудничал в кино. По его сценарию была снята новелла в кинокомедии "Бывает и так", в которой играли Алексей Смирнов, Cавелий Крамаров, Георгий Вицын, Евгений Моргунов.

Действие пьесы "Танго Эспланада. Рижская мелодия" происходит в наши дни. Главные герои – бывшие супруги-рижане, неожиданно встречающиеся в Америке. Любовная интрига скрывает тайну, которая будет раскрыта только в самом финале. Создатели спектакля обещают, что финал будет абсолютно невероятным и непредсказуемым.

Первыми пьесу «Танго Эспланада» прочитали друзья автора - историк кино и режиссер Галина АСКСЁНОВА и ее муж, актер Вениамин СМЕХОВ. По словам самого драматурга, Вениамин Смехов « похвалил, сказал, что и всплакнул, и смеялся в голос.” Пьеса получила одобрительные отзывы режиссера Валерия ТОДОРОВСКОГО и писательницы Дины РУБИНОЙ, все отмечают её глубину и в тоже время лёгкость, а актриса Людмила МАКСАКОВА буквально влюбилась в роль главной героини и хочет её играть.

Параллельно с рижской премьерой готовится постановка пьесы в Москве и на английском языке в Чикаго.

Александр Этман постоянно подчеркивает, что профессиональную школу прошел в легендарной газете «Советская молодежь» и всю жизнь невероятно благодарен этому факту. Премьера в Риге будет посвящена всем рижанам, с которыми драматурга связывают ниточки судьбы. Обязательно приедут и бывшие рижане – друзья из Америки, Израиля, Германии, Испании, России…

Премьера будет праздником встречи и любви к родному городу.

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Главные роли сыграют Татьяна Черковская и Андрей Гаркави – создатели арт-платформы Stadia, известной своей яркой постановкой пьесы «Она в отсутствие любви и смерти».

Театральные критики и сам автор пьесы Эдвард Радзинский очень высоко оценили работу Stadia, cпектакль был приглашен на Международный фестиваль им. Виктора Розова, по итогам читательского голосования на популярном портале Mixnews занял первое место как «Спектакль года» и постоянно собирает восторженные отзывы зрителей в соцсетях. «Танго Эспланада» - новая интересная работа этого творческого тандема. В спектакле они играют расставшихся, но до сих пор любящих супругов.

Татьяна и Андрей – партнеры не только в театре, но и в жизни. На афише, кстати, вы видите их реальную свадебную фотографию. Андрей Гаркави выступает и как режиссер постановки.

ВИДЕО-ИНТЕРВЬЮ c Татьяной Черковской и Андреем Гаркави - о театре.