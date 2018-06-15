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Законопроект, запрещающий в Латвии преподавать на русском языке в частных вузах, напоминает социализм с ущемлением частного сектора. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал совладелец Балтийской международной академии Валерий Никифоров.

«Запрет на обучение на русском языке в частных вузах – это покушение на предпринимательство. Когда коммерсант вкладывает свои ресурсы в бизнес, то как его вести должен решать только он сам. Потому что именно он рискует своими средствами. Тогда почему его вдруг государство начинает учить как их использовать», - сказал Никифоров.

Он добавил, что мировой опыт показывает, что частное предпринимательство эффективнее любого другого.

«Логик и социолог Александр Зиновьев, прожив 21 год в изгнании, писал, что «самым эффективным способом принуждения человека к труду является частное собственность и частное предпринимательство». Вмешиваться в деятельность тех, кто эту деятельность сам оплачивает, на уровне здравого смысла даже не корректно. А при наличии двух форм собственности в государстве - это интересный прецедент. Что это за возврат к социализму?»,- задается вопросом совладелец академии.

Комиссия Сейма по образованию, науке и культуре поддержала перед рассмотрением в окончательном чтении поправки к закону о вузах, предусматривающие запрет на обучение на русском языке в частных вузах и колледжах.