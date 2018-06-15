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Никакой угрозы латышскому языку нет, потому что молодое поколение русскоязычных отлично знает его. Об этом в рамках программы "Личное утро" на Baltkom рассказала заведующая музеем Кришьяна Барона, знаток латышского фольклора, учитель латышского языка Рута Карклиня .

"Ответственность за то, чтобы латышский язык не исчез, нельзя возложить на одного человека. Вот я сейчас закончу с вами разговаривать, пойду в музей, там кипит выставка, только что прислала сообщение ученица, ей надо помочь... Всегда есть люди, которые говорят на латышском. Это признак интеллигентности. Всегда есть такие, кто поучает иноязычных, как говорить на латышском. Но я считаю, что мы, латыши, сами должны говорить красиво по-латышски и знать язык", - сказала педагог с 50-летним стажем.

По словам Карклини, русские дети прекрасно владеют латышским, в этом она убеждается, когда во время экскурсий в музей приходят ученики школ нацменьшинств.

"К нам в музей часто приходят ученики, русские дети, которые, кстати, активнее, чем латыши посещают экспозиции, они прекрасно говорят на латышском языке. Нас, музейных работников, учителя часто спрашивают: "Можно нам на русском языке провести экскурсию?". А дети говорят: "А почему, учительница, если вы не понимаете, я вам переведу". Дети очень помогают", - отметила Карклиня.

Кроме того, педагог с 50-летним опытом работы уверена, что при желании любой освоит латышский язык.

"За все время преподавания, у меня не было ни одного человека, кто бы хотел и не выучил латышский язык. Такого не было", - сказала Рута Карклиня.